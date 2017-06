Vidéotron vend une licence de spectre sans fil à Rogers

Québecor a annoncé vendredi la vente de la licence de spectre de services sans fil qu’elle détenait dans la région de Toronto au géant des télécommunications Rogers.

La transaction est évaluée à 184 millions $, et a été approuvée par les autorités réglementaires. La clôture de celle-ci devrait se faire «au cours des prochains jours», souligne l’entreprise montréalaise de câblodistribution et de télécommunications.

Vidéotron avait acquis ce spectre en 2008, lors d’enchères, pour la somme de 96 millions $.

Réinvestissement

«Cette transaction servira notamment à financer le programme d’investissement continu de Vidéotron dans son réseau opéré au Québec et dans l’est de l’Ontario. Celui-ci vise une forte expansion et densification de son réseau 4G, le déploiement prévu de son réseau 5G ainsi que l’amélioration de son réseau filaire IP», précise Québecor dans un communiqué.

Ces investissements permettront à l’entreprise d’être plus présente sur les marchés filaires et sans fil au Québec et dans l’est de l’Ontario.

L’acquisition de ce spectre doit permettre à Rogers d’améliorer la lecture de vidéos mobiles et de façon générale la qualité des communications sans fil sur son réseau, a pour sa part fait savoir la compagnie ontarienne.

Entente importante

La transaction s’inscrit dans le cadre d’une entente signée en 2013 par les deux entreprises, d’une durée de 20 ans, afin de déployer un réseau sans fil partagé de technologie LTE.

L’accord prévoit que Vidéotron et Rogers se répartissent les coûts reliés au déploiement et à l’exploitation d’un réseau LTE partagé, ce qui doit mener à des économies en capital et en investissement.

En vertu de l’entente, Vidéotron avait l’option de transférer sa licence de spectre de Toronto à Rogers, sous réserve des approbations des autorités réglementaires, à partir du 1er janvier 2014, pour un montant de 180 millions $.