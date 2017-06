2Frères toujours sous une bonne étoile

Le pari était risqué pour le duo folk 2Frères de tenir l’affiche de l’un des 10 spectacles-événements des FrancoFolies, sur la même scène que celle foulée un an plus tôt, avec les mêmes chansons. C’était toutefois sous-estimer les frangins Erik et Sonny Caouette que de douter de leur capacité à rassembler et à surprendre, comme on en a eu la preuve samedi soir.

En préparation d’un second opus, les gars de Chapais propulsés par «Nous autres» en 2015 nous avaient prévenus le mois dernier: aucun nouveau matériel ne se glisserait à leur programme avant le mois d’août, pas même ici, alors que l’occasion s’y prêtait pourtant.

Un vétéran en réserve

Néanmoins, le menu concocté a largement rempli les attentes, notamment dans un hommage habité et d’usage aux Colocs (Érik ayant interprété leurs chansons à ses premiers concours). Mais surtout grâce à une pièce de résistance réservée à mi-parcours. Nul autre que Paul Piché s’est amené sous les projecteurs, au lendemain de ses 40 printemps de carrière célébrés avec une foule sous le charme. Ensemble, ils ont empilé des succès du célèbre chansonnier.

Il faut dire que l’étape des présentations entre le vétéran et les nouveaux venus sur la scène musicale est déjà loin derrière, ceux-ci s’étant produits à ses côtés dans le spectacle-anniversaire présenté au Centre Bell en mars dernier.

Plus tôt, la soirée s’est littéralement amorcée tambours battants avec un numéro de tam-tams en introduction du «Démon du midi» et de la populaire «33 tours», devant plusieurs milliers de festivaliers sur la Place des Festivals. Peu après, le Madelinot Jonathan Painchaud est débarqué avec sa désormais inséparable «Belle infirmière», sa guitare et sa bonne humeur, avant d’enchaîner avec «Pousse, pousse».

«La lune pleur», une pièce de son époque au sein de la formation Okoumé, a été livrée dans une finale très rock avant que la foule ne mêle sa voix à celle des frères de Chapais sur «Qu’est-ce que tu dirais». L’ensemble rock-celtique Bodh’aktan, aussi au nombre des invités, devait se faire entendre dans le dernier droit, avec ses rythmes endiablés.

Si le tandem consacré à deux reprises au dernier gala de l’ADISQ continue sa progression sous sa bonne étoile, on aurait presque pu en dire autant de cette 29e édition des FrancoFolies, n’eût été des quelques gouttelettes de pluie après deux jours de beau temps.