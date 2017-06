Accusé d’avoir tenté de noyer un bébé raton laveur

Un homme de 67 ans de Toronto, Luigi Derose, devra faire face à la justice après avoir tenté de noyer un bébé raton laveur.

Selon le Centre de la vie sauvage de Toronto, un refuge animalier, ce sont des policiers qui ont découvert le bébé raton prisonnier d’une trappe remplie d’eau jeudi, après avoir entendu un bruit suspect provenant d’une cour.

L’animal a lutté pendant des heures, submergé, ne respirant que par une petite poche d’air qui s’était formée dans la trappe, avant d’être finalement secouru.

Le petit raton a été transporté au refuge, où il est traité. Il a notamment reçu de l’oxygène dans un incubateur.

Le propriétaire de la demeure derrière laquelle la trappe a été installée a été arrêté et interrogé. Il a admis aux policiers avoir cherché à se débarrasser de ratons laveurs nuisibles.

M. Derose fait face à un chef d’accusation d’avoir fait souffrir inutilement un animal, une offense criminelle.

«Certaines personnes aiment les ratons et d’autres pas, mais ce genre d’actions est toujours inacceptable. Les ratons souffrent et ressentent la douleur comme les autres animaux et ce bébé ne méritait pas cette attaque», a déploré le refuge animalier.