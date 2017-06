«Ça va être une formule très éclatée» - Karine Gonthier-Hyndman

Naître sous une bonne étoile... c’est pas mal ce qui est arrivé à Karine Gonthier-Hyndman alors que tous les projets auxquels elle prend part se transforment en succès, que ce soit «Like-Moi!» ou «Les Simone». Son prochain projet? «Jusqu’où te mènera Montréal?», présenté au FTA les 7 et 8 juin à la Cinquième salle de la Place des Arts.

Un spectacle qui arrive à point pour les festivités du 375e anniversaire de la ville. Entretien avec la sympathique comédienne.

Pour une première fois dans sa carrière, Karine Gonthier-Hyndman a la chance de travailler avec le renommé metteur en scène Martin Faucher, directeur artistique du FTA. «C’est un metteur en scène pour qui j’ai énormément d’admiration. J’aime beaucoup son irrévérence. Il a un regard très singulier sur les choses. J’ai vu pas mal tous les shows qu’il a faits dans les dernières années et j’étais très honorée qu’il pense à moi pour le projet.»

«Jusqu’où te mènera Montréal?» est un spectacle, présenté sous forme de cabaret, avec des musiciens. Le concept? Les comédiens lisent des textes d’auteurs qui sont allés à la rencontre de divers quartiers montréalais pour les redécouvrir. «Ça va être une formule très éclatée. On n’est pas dans un show de théâtre conventionnel.» Le spectacle, qui sera présenté les 7 et 8 juin à la Place des Arts, verra à nouveau le jour au Théâtre Aux Écuries du 12 au 14 octobre.

Success story

En frais de success story, la comédienne de 32 ans ne pourrait rêver mieux avec la comédie à sketchs «Like-Moi!», qui ne plaît pas qu’à la génération Y et qui est aussi populaire ici qu’à l’étranger. Après la version allemande, il y aura une version franco-belge-suisse. «J’ai hâte de voir comment ça va se traduire en France. La plus grande surprise a été de voir à quel point nos sketchs ont voyagé là-bas. Maintenant, ils vont y être tournés. Notre sketch «La photo du bébé» aurait été vu plus de huit millions de fois en France dans sa version piratée. Ç’a été viral. C’est passé aux nouvelles à Paris. Il y a des Français qui viennent au Québec et qui nous (la gang de «Like-Moi!») reconnaissent dans la rue. Pour la plupart d’entre nous, c’est notre premier gros show de télé, et de voir que des sketchs connaissent un tel succès, c’est vraiment inespéré.»

Même au Québec, c’est exceptionnel. «On pensait que ça allait beaucoup s’adresser aux vingtenaires, mais ce n’est pas rare que je me fasse arrêter dans la rue par des gens de 60 ans et plus. L’autre jour, je marchais avec mon chum, et il y avait des filles d’environ 13 ans qui me parlaient de ça. On dirait que ç’a ratissé large. Ça va au-delà de nos espérances.» On pourra «liker» la troisième saison l’an prochain.

Actuellement, Karine tourne la deuxième saison des «Simone» où elle incarne Élizabeth Lapierre. «C’est un personnage que j’ai énormément de plaisir à faire... C’est inespéré. Je travaille avec des amis. Ça fait longtemps que Rachel (Graton) est une amie; on est allées au secondaire ensemble. Anne-Élisabeth Bossé et Marie-Ève Perron sont aussi des amies. Avec l’équipe, le réalisateur Ricardo Trogi, les gens qui travaillent à la coiffure et au maquillage, on est vraiment en train de développer des liens qui sont le fun, et je pense que le plaisir est là quand tu as une série qui est renouvelée.» Par ailleurs, à l’automne, on la verra également dans le film «Le trip à trois».

Un projet de couple

Depuis sept ans, Karine partage sa vie avec le comédien et réalisateur Guillaume Girard, qu’on a vu notamment dans «SNL Québec», puis dans «Le Nouveau Show». «On est un couple qui a beaucoup de projets: voyages, achat de maison, rénovations. On est toujours très stimulés par notre quotidien, et je pense qu’il y a quelque chose qui est de l’ordre de l’admiration. Je pense que notre couple dure parce qu’on s’admire, et on s’aide mutuellement à aller plus loin dans notre accomplissement personnel. Je ne me verrais pas ne pas être avec lui parce qu’il me rapproche de ce que je suis et de ce que je veux être dans la vie.» Leur projet commun en ce moment? S’acheter un duplex et le rénover, et prendre du temps pour eux.