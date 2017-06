«C’est comme une grande sœur pour moi» - David Thibault

David Thibault travaille fort pour que son étoile continue de briller depuis qu’il s’est fait connaître, en 2013, avec ses imitations d’Elvis. Le chanteur poursuit son chemin, un jour à la fois. Le jeune homme, qui a quitté son patelin natal l’an dernier, est parti en tournée avec Brigitte Boisjoli et vivra cet été sa première tournée avec le ROSQ.

C’est sur scène, à l’occasion du spectacle «Sur la route du Tennessee» qu’il fait avec Brigitte Boisjoli, que David Thibault a célébré ses 20 ans, le 21 mai dernier. Une semaine plus tard (le 27 mai), à Drummondville, le duo mettait fin à la tournée qui a débuté en mars et qui reprendra son erre d’aller en septembre. «Avec Brigitte, ce qui est le fun, c’est qu’on est deux personnalités assez différentes, mais une fois sur scène, on ne fait qu’un grâce à notre passion de la musique des années 1950, 1960 et 1970. Brigitte est extravertie et rassembleuse, tandis que moi, je suis beaucoup plus introverti et timide. Mais au fil des années, je me suis beaucoup amélioré. J’ai plus confiance en moi, et le fait d’être avec Brigitte m’aide beaucoup. C’est comme une grande soeur pour moi. J’apprends beaucoup d’elle. J’aime beaucoup sa relation avec le public, son grand sens de l’humour sur scène. Elle fait rire tout le monde.» Ainsi, les univers de Patsy Cline, Elvis Presley, Johnny Cash et plusieurs autres se côtoient l’instant d’une soirée.

L’étiquette «Elvis»

En 2013, le jeune homme s’est fait connaître grâce à son imitation d’Elvis. Aujourd’hui, se sent-il encore pris avec cette étiquette qu’on lui a collée? «Elvis était une grande icône de la musique, alors ça me touche que les gens m’identifient à lui. C’est correct, parce que j’ai été connu grâce à ça et je l’accepte; ça ne m’a pas été imposé. Mais c’est sûr qu’un jour j’aimerais faire mes propres compositions, ma propre musique. Pour l’instant, je vis surtout au jour le jour. Avec «The Voice», j’ai prouvé aux gens que je pouvais chanter autre chose que du Elvis. J’ai chanté du Avicii, du Beyoncé, du Michael Jackson... Je sais faire autre chose, mais Elvis restera toujours mon chanteur préféré, une source d’inspiration très grande en musique.»

D’ailleurs, David s’en est inspiré pour son album éponyme, lancé en mai 2016 au Québec et en France, où il faisait sensation un an auparavant grâce à sa troisième place à «The Voice: La plus belle voix». Il retournera d’ailleurs chez nos cousins français ce mois-ci. «J’irai faire de petites prestations, entre autres lors d’un événement pour les montres Swatch et lors d’un Facebook Live. Dans les réseaux sociaux, je reçois beaucoup plus de messages de fans français disant qu’ils aiment beaucoup mon album et qu’ils ont hâte que j’en sorte un autre.»

Du sang neuf

Cet été, il fera pour la première fois la tournée du Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ), une virée de spectacles acoustiques. Il se produira en formule intimiste avec deux musiciens, et l’auteur-compositeur-interprète

Mathieu Lippé assurera sa première partie. «Ça me fait penser aux débuts d’Elvis, qui utilisait cette formule-là dans les années 1954-1955. C’est du rock’n’roll à l’état pur. J’ai vraiment hâte de vivre ça.» Mais n’allez pas croire que ses salles ne sont remplies que de têtes blanches! «Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent à mes shows, et ça me touche énormément. Ça me montre que j’atteins beaucoup de gens, non seulement les plus vieux qui connaissent déjà cette musique, mais aussi les jeunes qui veulent découvrir ces chansons. Ça me pousse à continuer.»

Depuis un an, David a quitté son coin de Saint-Raymond pour habiter Montréal. S’il partageait son appartement en colocation avant, en avril dernier, il a emménagé seul. «Quand je peux, je vais voir ma famille, ma nièce, mon neveu, mes sœurs et mes frères. J’ai un gros show à Saint-Raymond le 8 juillet pour le 175e de la ville. Ça me fait vraiment chaud au coeur de revenir chez moi. C’est là que j’ai commencé.»