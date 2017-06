Choisir de vivre à Montréal

Alors que l’heure de pointe matinale pour entrer à Montréal était infernale au cours de la dernière semaine pour les automobilistes, plusieurs personnes font le choix de vivre en Ville pour ainsi éviter la congestion routière.

«On aime bien la proximité des boulangeries, du marché Jean-Talon, de tous les petits commerces et on s’est inscrit à «Communauto» ou on utilise les transports en commun», raconte une citoyenne de Montréal rencontrée dans le parc Molson.

Les parcs montréalais sont remplis de familles ce samedi à l’occasion de la Fête des voisins.

Plusieurs personnes sont bien heureuses de profiter des avantages de la Ville comme de se déplacer à vélo ou utiliser les transports en commun et ne pas à avoir à utiliser la voiture.

«Au niveau professionnel pour moi, c’est vraiment ce qu’il y a de mieux. La vie de quartier est fantastique ici puis je n’aurais pas l’intention de déménager, explique un autre citoyen. J’ai aussi habité à Magog, je dois admettre que par moment ça me manque la verdure et le grand air, mais on est bien à Montréal.»

L’heure de pointe le soir se prolongeant parfois jusqu’à 21h, les gens sont prêts à vivre dans un peu plus petit et payer un peu plus cher pour éviter d’être pris dans la circulation.