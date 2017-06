Deux corps retrouvés dans une maison

Deux personnes décédées et deux autres blessées sérieusement ont été découvertes tôt samedi dans une maison du nord-ouest de Calgary, en Alberta.

Les services d’urgence ont été appelés dans cette résidence peu après 5 h du matin. Selon les informations dont ils disposaient, il s’agissait d’un arrêt cardiaque.

Une fois sur place, les policiers et les ambulanciers ont constaté que quatre personnes s’y trouvaient, dont deux qui étaient mortes. L’unité des crimes majeurs a donc été appelée en renfort.

Les deux autres hommes ont pour leur part été conduits à l’hôpital. Selon Global News, le premier se trouvait dans un état critique et on craignait pour la vie du second.

Les policiers ignoraient en matinée ce qui s’était produit et l’enquête se poursuivait.