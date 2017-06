Evelyne Brochu est «plus heureuse que jamais»

Depuis quelques années, Evelyne Brochu roule sa bosse autant en Europe qu’aux États-Unis, tout en continuant d’être bien présente sur les écrans québécois. Elle nous parle de ses projets et de sa vie d’actrice.

Evelyne, comment vas-tu?

Je vais bien! Je viens de terminer deux grands projets, soit la série «Orphan Black», qui a duré cinq ans, et la série «X Company», qui a duré trois ans. C’est donc la fin de deux belles aventures. Ce sont deux grandes pages d’histoire qui se tournent. Mais il y a aussi du nouveau: j’ai de beaux projets en branle et je viens tout juste de déménager. Je passe l’été à Montréal pour la première fois depuis longtemps et j’en suis heureuse. Habituellement, à cette période-ci de l’année, je suis à Budapest pour les tournages de

«X Company». Ça me fait du bien d’être chez moi, d’être proche des miens, de profiter de leur présence. J’ai envie de faire plein de choses!

Trouves-tu ça difficile, de t’éloigner de tes proches pendant de longues périodes?

Je suis du genre à m’ennuyer, alors le déracinement, c’est difficile pour moi. En même temps, quand on laisse son monde derrière soi, ça permet de l’apprécier encore plus au retour. Je ne vois plus ma ville de la même façon quand je reviens ici: je porte sur elle un regard nouveau, plus curieux, plus aimant. Ça me donne envie d’être touriste chez moi! Pour ce qui est de mes proches, je trouve l’éloignement plus difficile. Je tente de garder des liens malgré la distance. Je leur envoie des cartes postales, je leur écris de jolis mots... Je pense que dans la trentaine, on se rend compte qu’on a envie de s’ancrer.

Justement, comment la vis-tu, la trentaine?

Très bien. Ça me fait plaisir de vieillir. La femme que je suis aujourd’hui est plus heureuse que la femme que j’étais à 20 ou 25 ans. À 34 ans, j’ai l’impression d’être plus épanouie qu’avant et de vivre dans le présent. Par ailleurs, je n’ai pas peur de vieillir, car je suis entourée de femmes de tous âges qui sont magnifiques et épanouies.

Y a-t-il des projets que tu aimerais accomplir d’ici la fin de ta trentaine?

Je ne suis pas le genre de fille qui se projette dans le temps. J’avais envie de faire de la comédie et j’ai pu le faire dans «Trop». J’en suis fort heureuse. Quand je pense à ce qui s’en vient, il n’y a rien dont je n’ai pas envie. Mon oncle m’a toujours dit: «Savoure chaque étape de ta vie, parce qu’elles ne reviennent pas.» Alors, c’est ce que je fais. J’essaie simplement de trouver un équilibre. Je veux des projets qui me surprennent et du temps pour être auprès des miens.

Tu disais plus tôt que tu as récemment déménagé...

Oui; j’ai quitté le Plateau-Mont-Royal pour aller habiter dans le Sud-Ouest. J’ai quitté mon quartier par amour. (NDLR La comédienne est en couple depuis un an avec Nicolas, qu’elle nous a présenté à la première du film «Miséricorde».) En ce moment, je suis plus heureuse que jamais!

Dis-moi, comment est née ton envie d’être actrice?

J’en parlais souvent quand j’étais enfant, mais il faut dire que j’ai voulu faire plein de métiers, dont archéologue et journaliste. Finalement, j’ai suivi des cours d’art dramatique au secondaire, et tout s’est confirmé pour moi. C’était désormais évident que j’allais devenir actrice. Je m’amusais à faire des spectacles, j’allais voir beaucoup de pièces de théâtre avec mon oncle ou d’autres membres de ma famille. J’ai eu la chance de baigner dans la culture et de m’en imprégner.

Tu as fait le Conservatoire, n’est-ce pas?

Oui, mais je suis d’abord allée au cégep de Saint-Laurent en théâtre, puis en danse, parce que je ne me sentais pas prête à faire le grand saut. Ensuite, je me suis inscrite au Conservatoire, et j’ai été acceptée du premier coup. Ça fait déjà 10 ans de ça! C’était magnifique de faire de l’art dramatique 10 heures par jour. Je garde un excellent souvenir de cette époque.

T’es-tu trouvé du travail dès ta sortie du Conservatoire?

Non; j’ai travaillé comme serveuse pendant un an. Mais durant cette année-là, j’ai participé à un spectacle au Théâtre de Quat’Sous, et c’est là qu’André Monette, le producteur de «La promesse», m’a repérée et m’a donné ma première chance à la télévision. Je me souviens qu’un jour, Sébastien Delorme m’a dit: «Évelyne, le travail amène le travail.» Dans mon cas, ç’a été vrai: chaque projet en a amené un autre, et ça fait maintenant 10 ans que je travaille. J’ai eu de magnifiques rôles au cours de ces années!

Duquel es-tu le plus fière?

J’ai eu beaucoup de beaux projets, mais le premier qui me vient en tête, c’est «Aveux». J’ai tellement aimé tourner cette série! Mon premier film, «Polytechnique», réalisé par Denis Villeneuve, a aussi été marquant. Et j’ai adoré tourner «Tom à la ferme» avec Xavier Dolan, qui est un pur génie. Mon personnage dans «La promesse» est aussi très important pour moi. Ç’a été une magnifique école; le début de tout.

Quels sont tes projets pour l’été?

Le film «Le passé devant nous», dans lequel j’incarne une escorte de luxe qui abandonne son jeune fils, sortira à la fin du mois de juin. C’est probablement le rôle le plus prenant que j’ai eu à jouer jusqu’à présent. Autrement, je n’en ai pas encore parlé beaucoup, mais je travaille sur un album avec mon ami Félix Dyotte. On écrit des chansons ensemble, et je vais présenter ce disque éventuellement. Je vais faire découvrir au public la chanteuse en moi. Je vais aussi tourner la deuxième saison de «Trop», puis un film québécois en août, et je vais aussi jouer dans la pièce «L’idiot», au Théâtre du Nouveau Monde. Je suis vraimentcontente, car je n’ai pas joué au théâtre depuis trois ans. Enfin, je compte également profiter de ma nouvelle maison, de mes proches et de Montréal!

Evelyne, parle-nous de ton personnage dans «Miséricorde»...

Je joue une mère de famille monoparentale qui vit dans un monde très «mécanique». Elle est dans le don de soi, elle ne vit que pour ses enfants. Or cette femme a besoin de demander pardon, car c’est désormais rendu humainement impossible pour elle de vivre avec le secret qu’elle cache. Elle vit un conflit intérieur entre ce qu’elle doit faire pour ses enfants et ce qu’elle doit faire pour elle afin de se libérer de ce qui l’habite et lui empoisonne l’existence. Elle est coincée par son impossibilité de parler, et ça la gruge par en dedans. C’est vraiment un beau personnage à jouer pour une actrice.

Cette femme que tu incarnes est camionneuse. As-tu dû te préparer de façon particulière pour ce rôle?

Oui, car je ne connaissais rien au camionnage et au monde de la pourvoirie. En tant qu’actrice, j’éprouve beaucoup de curiosité pour les univers que je ne connais pas, alors j’ai plongé dans ce monde avec plaisir. J’ai même suivi un cours intensif afin d’apprendre à conduire des véhicules lourds. C’est tout un exploit de conduire ça! Je suis fière de l’avoir fait, et ça m’a servi pour certaines scènes.

Quels souvenirs gardes-tu de ce tournage?

Ce film m’a permis de faire de belles rencontres, notamment avec la communauté autochtone. Je n’avais jamais eu l’occasion d’aller à la rencontre de ce peuple avant, et ç’a été une expérience magnifique, une chance exceptionnelle. Il y avait quelque chose de magique dans ce tournage.