James Comey pourrait recevoir 100 000$ pour une allocution

Congédié par le président américain Donald Trump, James Comey pourrait faire une petite fortune en prononçant des allocutions.

Selon des spécialistes interrogés par la chaîne TMZ, l’ex-directeur du FBI pourrait empocher «entre 75 000 et 100 000$» pour chaque discours.

«C’est le montant maximum qu’il pourrait recevoir. Il n’est pas dans le club des présidents», explique un porte-parole d’une firme spécialisée dans le domaine qui a gardé l’anonymat.

Selon les informations recueillies par TMZ, Barack Obama aurait reçu la somme record de 400 000$ pour avoir pris la parole à New York.

Témoignage accablant au Sénat

Cette semaine, l’ex-directeur du FBI Comey a accablé Donald Trump lors d'une audition extraordinaire au Sénat, un moment charnière dans le mandat du 45e président des États-Unis, blessé politiquement par la parole de l'homme qu'il a limogé il y a un mois.

«J'estime qu'il m'a limogé à cause de l'enquête russe», a déclaré James Comey après deux heures et demie de questions-réponses d'une grande franchise devant la commission du Renseignement du Sénat. «Le but était de modifier la façon dont l'enquête sur la Russie était conduite. C'est très grave».

James Comey, 56 ans, a blâmé le président pour lui avoir intimé d'abandonner un volet de l'enquête russe sur un proche, Michael Flynn. Il a accusé l'administration Trump de diffamation et de «mensonges».

Au lendemain du témoignage, le président Trump s'est dit prêt à démentir sous serment le témoignage de l'ancien directeur du FBI, selon lequel le président lui a demandé d'abandonner une enquête sur l'un de ses ex-conseillers.

M. Trump a promis devant la presse de dire «dans un avenir très proche» s'il détenait des enregistrements de ses conversations privées avec M. Comey, comme il l'avait laissé entendre dans un tweet, mais il a prévenu: «Vous serez très déçus quand vous entendrez la réponse».