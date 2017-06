«Je confie mes peines et mes joies au Saguenay» - Ève-Marie Lortie

Le spectacle «La Fabuleuse Histoire d’un Royaume» célèbre cette année ses 30 ans d’existence, et c’est une fille du coin qui a eu le mandat d’agir comme porte-parole. Entrevue avec Ève-Marie Lortie.

«Je suis une fille du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Je suis née à Alma et, quand j’avais trois ans, ma famille est déménagée au Saguenay, plus précisément à Arvida — ville qui n’existe plus puisqu’elle a été fusionnée. Mais je tiens à dire que je suis une fille d’Arvida, et j’aimerais que vous l’écriviez parce que je suis aussi une ambassadrice d’Arvida», insiste en rigolant Ève-Marie Lortie, qui a accepté d’être porte-parole de la 30e édition de «La Fabuleuse Histoire d’un Royaume».

«J’étais dans la région à l’époque, j’avais 12 ans, et j’étais déjà consciente de ce qui se préparait. Il y avait des gens autour de moi qui allaient s’impliquer. Je me souviens, entre autres, d’un ami de mon frère qui aimait bien les arts de la scène, et il avait hâte de faire partie des comédiens bénévoles. Cette ébullition artistique, on la sentait il y a 30 ans. Et après toutes ces années, non seulement le spectacle existe encore, mais il a été revampé pour cette 30e édition.»

En effet, une mise à niveau technologique considérable a été réalisée, apportant ainsi un immense impact sur les scènes du Déluge ou encore du Grand feu, fait savoir la production. «Je suis très fière. Ce spectacle est une carte de visite importante pour nous. Les touristes viennent découvrir les paysages et les autres attractions, et «La Fabuleuse» devient un incontournable.»

Elle ne l’a pas encore vu

Le spectacle a occupé, au cours de ces trois décennies, 1500 comédiens bénévoles. Il y a eu 628 représentations en saison estivale à Saguenay et 146 données dans la langue de Shakespeare pour des croisiéristes de partout dans le monde. En outre, un peu plus de

14 000 spectateurs ont vu «La Fabuleuse» en France à l’occasion de huit représentations.

Enfin, soulignons que 1 045 926 spectateurs ont vu le spectacle. Et Ève-Marie Lortie, combien de fois l’a-t-elle vu? «Êtes-vous prêts à avoir la réponse? Aucune fois. C’est incroyable. Je n’ai jamais vu le spectacle, et c’est pour ça qu’on m’a choisie comme porte-parole. Parce que je suis comme bien des gens de la région, qui pensent que c’est juste pour les touristes. Maintenant que je suis loin de ma région et que je m’en ennuie au quotidien, j’ai besoin de me replonger dans l’histoire de mon coin de pays.»

Ève-Marie Lortie répétera ensuite que l’équipe derrière «La Fabuleuse» savait pertinemment qu’elle n’avait pas vu le spectacle et... «ils sont venus me chercher quand même en me disant que ça prouvait qu’il y avait encore des gens de la région qui ne l’avaient pas vu».

Son Saguenay

Depuis un certain temps, Ève-Marie Lortie et son amoureux possèdent une maison dans le coquet village de L’Anse-Saint-Jean. «J’y vais chaque été et chaque hiver. Aussitôt que j’ai quelques jours de libres, je m’en vais là-bas.»

Sur place, l’animatrice profite évidemment du paysage, des grands espaces et de la quiétude que l’environnement lui procure. «C’est aussi physique, mon affaire. Quand j’arrive là, je respire mieux et je relève les épaules de quelques centimètres.»

Elle confiera ensuite qu’il lui arrive, autant dans les bons moments que dans les moins lumineux, de s’offrir du temps en solitaire sur les berges du fjord du Saguenay. «Je confie des choses au Saguenay. Je lui confie mes peines et mes joies. Souvent, lors de mes vacances en juillet, qui tombent pendant la période de mon anniversaire, je vais faire un bilan. Je m’installe, je regarde l’eau, et je réfléchis à ce que j’ai fait et à ce que je devrais faire.»

Outre une période de vacances, la saison estivale s’inscrit sous le signe du travail pour l’animatrice. «Je prends la relève de Gino Chouinard à «Salut, bonjour» pour quelques semaines.» Ensuite, Georges Pothier prendra la place pour permettre à Ève-Marie Lortie d’avoir des vacances. À l’automne, elle sera de retour à «Salut, bonjour weekend». «Ça sera ma sixième année à la barre de l’émission de fin de semaine, à Québec.»