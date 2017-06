«Je suis beaucoup plus heureux, je ne regrette rien», Stéphane Rousseau

En décembre dernier, lors de la sortie du DVD de son dernier spectacle, «Un peu princesse», Stéphane Rousseau a annoncé qu’il prenait une pause prolongée de la scène et qu’il avait l’idée de se réfugier chez lui parmi ses toiles et ses pinceaux pour peindre.

Cette semaine, l’humoriste est revenu sous les projecteurs le temps de la quatrième édition du BBQ urbain, au profit de la Société de recherche sur le cancer. Rencontre avec Stéphane Rousseau, qui nous donne de ses nouvelles.

Stéphane, tu es de retour pour le BBQ urbain. C’est important pour toi de t’impliquer pour la cause?

Oui, je ne pourrais pas faire autrement. Je suis très fier de cet événement, particulièrement cette année. C’est de plus en plus participatif. Nous avons débuté il y a quatre ans avec 400 personnes et nous sommes rendus à 900 convives. L’événement va bien, et nous amassons des fonds précieux. Je suis très content de ça, et heureux de faire partie de cette famille.

C’est une cause importante pour toi?

Oui, car elle m’a touché de près avec le départ de mon père et celui de ma sœur il y a quelques années. Je suis porte-parole depuis sept ans et je m’implique autant que possible. Cette année, j’ai fait mon troisième challenge pour la cause. J’ai été marcher et dormir en haut d’un volcan aux îles Canaries.

Quel souvenir gardes-tu de cette expérience?

Un très bon souvenir, mais j’ai trouvé ça difficile d’être en haute altitude. Mon corps ne tolère pas ça. Il y a une nuit où l’on dormait à 3000 m d’altitude; je n’ai pas dormi plus de 32 secondes. Je me sentais vraiment mal. J’avais des nausées, des maux de tête intenses et des crises d’angoisse. J’étais vraiment malade. Les conditions étaient assez intenses. Il nous en manquait très peu pour atteindre le sommet, mais on a dû rebrousser chemin, car c’était trop dangereux à cause du froid et de la glace. Ç’a été toute une expérience!

Tu vas faire un retour sur scène cet été. Est-ce que ça te manquait?

Je vais faire des spectacles dans quelques festivals. J’ai accepté de faire des apparitions ici et là, mais ce n’est pas un retour. Ça me manquait un peu, mais pas tant que ça. Ça me manque de faire de l’humour et de travailler avec mes chums, mais je ne suis pas prêt à revenir en solo. Pas tout de suite. Je pourrais partager la scène avec d’autres de temps en temps. Mais je ne suis pas du tout prêt à relancer la grosse machine.

Qu’est-ce qui t’occupe ces temps-ci?

Je peins beaucoup et je suis tellement bien! Ça me permet d’être dans ma tête. J’ai hâte de proposer un premier vernissage aux gens, mais je ne suis pas encore rendu là. Je ne veux pas me mettre de pression en avançant une date.

Tu peins depuis longtemps, mais tu as décidé de vraiment t’y consacrer?

Oui, je dessine depuis que je suis enfant. J’ai toujours dessiné. C’est pour ça que je n’avais pas de bonnes notes à l’école: je dessinais pendant les cours! Je peins depuis une douzaine d’années. J’ai ça en moi, c’est de famille. Ma soeur Louise peignait. Mon oncle était dessinateur pour Walt Disney, et ça me fascinait. Pour moi, c’est un exutoire. Je suis seul avec moi-même dans mon atelier, et ça me fait le plus grand bien. Ça me permet de me surprendre avec mon univers que je comprends à peine moi-même! (rires) Avoir un oncle qui dessinait pour Disney, ce n’est pas banal! Il s’appelait Jimmy

Vincent. J’adorais ce monsieur-là! Il avait un talent fou. Je me souviens qu’il m’expliquait que, quand il dessinait, c’était dans des salles immenses. Ils étaient 250 à faire pratiquement le même dessin. Chacun d’eux devait avoir les mêmes références, la même façon de dessiner. Il n’y avait pas d’ordinateurs à l’époque. Chacun travaillait à sa table à dessin. Mon oncle avait même créé son propre personnage, celui d’un homme de brousse. Il travaillait à un album, mais il ne l’a jamais publié. J’étais très impressionné par mon oncle et par son travail.

À quoi ressemble une oeuvre de Stéphane Rousseau aujourd’hui?

C’est beaucoup moins coloré qu’à une certaine époque, et ce sont souvent des personnages de mon imaginaire qui reflètent mes questionnements, mes angoisses, ma folie, la mort, la sexualité.

Est-ce thérapeutique pour toi?

Oui, indéniablement, ça me fait du bien de mettre tout ça sur toile. Je me sens bien quand je peins. En ce moment, je n’ai pas envie d’être ailleurs que dans mon atelier. Ça me donne des ailes.

Est-ce que tu fais juste ça en ce moment?

J’écris aussi plusieurs matins par semaine. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais j’écris. Je peux dire que ce n’est pas un one man show.

Comment vas-tu, quelques mois après ta sortie du métier?

Je suis top shape. Ça fait longtemps que je n’ai pas été bien comme ça. J’avais besoin de me retirer et de prendre du temps pour moi. Ça fait vraiment toute la différence! Je suis tellement plus heureux ainsi. Quand tu travailles trop, à un moment donné, tout devient gris, du moins dans mon cas. Je ne suis pas de ceux qui carburent continuellement au travail. J’ai besoin de temps libre, de périodes de repos.

Est-ce que ç’a été difficile pour toi de prendre la décision d’arrêter?

Ça n’a pas été évident d’appuyer sur les freins, c’est certain. Certaines personnes ont perçu ça négativement. Mais je ne regrette pas du tout ma décision. Je suis beaucoup plus heureux.

Succès monstre pour le BBQ urbain

Près de 900 convives se sont rassemblés à la Gare Windsor le 25 mai dernier pour le BBQ urbain, au profit de la Société de recherche sur le cancer. Au cours de cette quatrième édition, un montant record de 505 000 $ a été amassé.