«Je suis fière de mon bébé» - Michèle Richard

Michèle Richard a toute une animalerie à la maison! Son dernier pensionnaire, qu’elle a baptisé Ari, a été adopté chez Mira et il la suite partout. C’est même la mascotte de «La tournée des Idoles 2».

Amoureuse des animaux, la chanteuse est maintenant la fière ambassadrice de la journée portes ouvertes de la Fondation Mira.

Pour Michèle Richard, son rôle de porte-parole de la journée portes ouvertes de la Fondation Mira est loin d’être anodin. «Je suis très contente. S’il y en a une qui peut le faire, c’est moi, parce que toute ma vie les gens m’ont vue faire des tournées avec mon chien et me faire photographier avec mes chats et mes chiens», raconte la chanteuse qui a deux poissons rouges qu’elle a baptisés les frères Dupond et Dupont, deux chats, un de couleur écaille de tortue qui a pour nom Halloween et un Persan chinchilla qui s’appelle Lélia, sans oublier un labrador noir âgé de quatre ans, Ari, qu’elle a adopté chez Mira, il y a un an.

Un coup de foudre

Ça faisait deux ans que Michèle Richard voulait avoir un chien Mira qui n’aurait pas passé tous les tests pour être un chien-guide. Il faut dire qu’au départ le chien Mira est élevé par une famille d’accueil pendant un an et demi, afin de développer ses habiletés sociales.

Ensuite, l’animal revient chez Mira pour être à nouveau placé pendant une autre année et demie, cette fois chez une personne handicapée, pour parfaire son apprentissage et montrer s’il est apte ou non à être un chien-guide.

Dans le cas d’Ari, pour lequel l’artiste a eu un coup de foudre en le voyant pour la première fois, il n’a pas été retenu comme chien-guide parce qu’il ronronne et gronde pour exprimer ses désirs.

Plus rien à prouver

Le 8 juillet se tiendra la journée portes ouvertes chez Mira, de 10h à 15h, et Michèle Richard y sera de 12h à 15h.

«C’est l’occasion de nous retrouver avec nos animaux pour pouvoir en parler. Je suis fière de mon bébé (Ari) et il aime le monde.» En soirée, Paul Daraîche et ses invités, dont Cindy Daniel, Katia Daraîche et Isabelle Boulay, seront au Camping Sainte-Madeleine.

Les profits de ce spectacle, au coût de 30 $ l’entrée, iront à Mira. Ari est aussi la mascotte de «La Tournée des Idoles 2». «Ari est là à tous les spectacles. Je ne laisse jamais mon chien seul à la maison: quand je m’en vais, j’emmène mon chien. C’est un grand voyageur. Tout le monde l’aime dans la tournée.»«Les Idoles» s’arrêteront pour deux spectacles, le 3 juin à Valleyfield et le 11 juin au Patriote de Sainte-Agathe, avant de reprendre la tournée à la fin septembre.

Bruce Huard, Jenny Rock, Patrick Zabé, Les Miladys et Serge Laprade, avec qui la chanteuse renoue sur scène, sont de l’aventure.

On se souvient qu’ils s’étaient réconciliés au Gala des prix Gémeaux, en 2015, et par la suite, le gérant de Michèle Richard a décidé d’inviter Serge à faire partie du spectacle.

«Je n’ai pas décidé de faire le show avec Serge pour prouver quoi que ce soit. J’ai passé ma vie à prouver des affaires. Ça fait 20 ans que ce temps-là est fini: je n’ai plus rien à prouver. Je fais les choses que j’aime parce que ça me tente et que je suis bien là-dedans. Je savais que j’allais être fière de faire un beau numéro qu’on a monté ensemble, Serge et moi, et les gens sont contents. Ils attendent ça, de nous voir chanter, et je suis bien heureuse de la décision de mon gérant.»

Le coeur jeune

Le 17 avril 2016, Michèle Richard a atteint le cap des 70 ans. Quand on lui demande comment elle vit cette nouvelle dizaine, elle répond avec franchise.

«Je trouve ça épouvantable. Tout prend plus de temps. Me maquiller, me faire coiffer, maintenir mon poids, m’occuper de ma santé. Il faut être minutieux, s’aider. Ça fait réfléchir... Je vis cette décennie à cent milles à l’heure. Je suis encore en tournée et je pense encore comme une petite fille de 15 ans. Je me promène avec mon chien comme je le faisais quand j’avais 18 ans! (rires) Je suis en forme, j’ai le coeur jeune, mais je me repose: je prends soin de moi.»

À 71 ans, elle compte 61 ans de carrière sans jamais avoir pris d’année sabbatique. Son agenda se remplit au fur et à mesure. «Je n’arrêterai pas. Ce sera mon état de santé qui va me faire arrêter. Rien d’autre.»