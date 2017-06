La SQ n’a pas abandonné Maïté Viens

Vingt jours après la disparition de Maïté Viens dans les chutes Jean-Larose, la Sûreté du Québec s’est lancée dans un nouveau blitz de recherches en s’attaquant cette fois à la cuve de la première chute.

Après une accalmie dans les recherches en début de semaine, la Sûreté du Québec a décidé, mercredi, de lancer une nouvelle offensive d’envergure. Ainsi, depuis mercredi, de nouveaux équipements, dont une grue, ont été approchés afin de pouvoir descendre une pompe dans la cuve de la première chute.

Une fois les lieux sécurisés, plusieurs policiers de l’Unité d’urgence ont creusé toute la journée, jeudi, dans l’espoir de trouver la jeune femme. «Il y avait 20 policiers qui pelletaient et un convoyeur qui envoyait la boue en bas [dans la deuxième chute]», a expliqué le responsable des opérations, Christian Auger, qui indique que les hommes ont travaillé jusqu’à 21h jeudi soir.

Défi technique

Des techniques empruntées à la recherche lors d’avalanches ont aussi été utilisées, notamment en creusant une série de trous dans les bassins remplis de sédiments en espérant qu’un maître-chien puisse ensuite détecter l’odeur humaine. De longues perches de 20 pieds sont aussi plantées dans les sédiments dans l’espoir de repérer une masse.

Le casse-tête technique demeure toutefois grand et des bris causent parfois des retards. Ce fut le cas hier, lorsqu’un tuyau a subitement fendu. La SQ attendait aussi une pompe de type balayeuse capable d’aspirer l’eau et la boue.

Équipe motivée

Malgré des recherches épuisantes, qui se poursuivront en fin de semaine, les agents restent toutefois bien motivés sur le terrain. «C’est quand on n’est pas en opération que le moral est bas», a assuré un membre de l’Unité d’urgence, questionné sur le sujet.

«À chaque coup de pelle, on peut trouver une main, un pied, un bout de tissu qui nous donne un indice», disait Christian Auger. «L’aspect le plus valorisant, c’est trouver. Si on ne trouve pas, c’est un constat d’échec, donc on veut trouver et on travaille fort», a-t-il poursuivi, convaincu.

Pendant ce temps, le père de Maïté Viens regarde les opérations, épuisé et le regard triste. «Moi, je suis vidé et eux aussi, mais ils travaillent fort, a indiqué Simon Viens. Ils méritent une bonne tape dans le dos.»

20 jours de recherche

- Dimanche 21 mai : Vers 15h, Maïté Viens tombe dans la rivière au sommet des trois chutes. Pompiers et policiers entreprennent les recherches alors que le courant est très fort.

- Jour 2 : Toujours en mode sauvetage, l’Unité d’urgence, les plongeurs et l’hélicoptère de la Sûreté du Québec fouillent la rivière et ses bassins.

- Jour 4 : Avec la Sépaq et le Mont-Sainte-Anne, la décision est prise de tenter de fermer le vétuste barrage pour assécher les chutes.

- Jour 7 : Incapables de fermer les vannes du barrage, on décide plutôt de l’ouvrir complètement, mais une énorme quantité de sédiments remplit les cuves des trois chutes.

- Jour 12 : Grâce au travail de plusieurs bénévoles provenant notamment des Îles-de-la-Madeleine, le bassin de la 3e chute est complètement vidé, mais aucune trace de la femme de 21 ans.

- Jour 13 : Des recherches sont entamées dans le deuxième bassin.

- Jour 14 : Une manifestation initiée par les parents pour demander à la SQ de poursuivre les recherches a lieu à l’entrée du parc.

- Jour 18 : La SQ sécurise le 1er bassin afin de le vider de ses sédiments.

- Jour 20 (vendredi) : Les policiers continuent de creuser dans le bassin numéro un alors qu’une nouvelle pompe doit être utilisée pour aspirer la boue.