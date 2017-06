«Les menteuses», la fin d’un phénomène

Alors que la diffusion (en anglais) de la populaire série télé «Les menteuses» tire à sa fin, le moment est venu de dire au revoir à cette œuvre bien de son temps, que plusieurs ont déjà élevée au rang de série-culte.

Plaisir coupable ou totalement assumé, «Les menteuses», qui raconte l’histoire de quatre adolescentes harcelées par un mystérieux assaillant numérique, a certainement de quoi faire jaser...

Emily, un modèle LGBT

Au cours des premières saisons, le personnage incarné par Shay Mitchell a fait la paix avec son homosexualité. Sept ans plus tard, il ne s’agit plus que d’un détail dans la vie de la jeune femme, qui ne manque pas de propositions! De son côté, l’actrice canadienne n’a pas hésité une seconde avant d’accepter de jouer une lesbienne. «C’est comme si on m’avait dit: “Ton personnage va porter des lunettes de soleil.” Je n’ai pas eu besoin d’y réfléchir», a-t-elle confié au magazine «Pride».

Scandale!

Dans la toute première émission, Aria flirte avec un jeune homme dans la vingtaine... avant de découvrir qu’il est son nouveau prof d’anglais! Or, malgré la nature controversée de leur relation, Aria et Ezra finissent par se fréquenter officiellement. Plusieurs groupes de parents ont alors dénoncé publiquement cette union dérangeante avec des appels au boycott. Or, les auteurs n’ont pas cédé aux pressions, et «Ezria» est toujours un des couples favoris des fans de l’émission.

Un succès indéniable

Des études ont montré qu’une grande quantité de femmes adultes avaient elles aussi craqué pour ce polar aussi addictif que tiré par les cheveux. Dès ses débuts en 2010, la série a récolté les meilleures cotes d’écoute de l’histoire d’ABC Family, avec une moyenne de deux millions de téléspectateurs américains chaque semaine. Sans parler du succès obtenu par les DVD et les adaptations diffusées dans le monde entier (comme ici, à Vrak).

#populaire

Les mots-clics au sujet de l’énigmatique harceleur qui se fait appeler «A» ont atteint des sommets de popularité sur Twitter, faisant de chaque épisode un véritable incontournable. Tout un exploit à l’ère des enregistreurs numériques et de la vidéo sur demande! Le premier épisode de la quatrième saison a d’ailleurs battu un record en suscitant 1,3 million de réactions sur Twitter durant sa diffusion, soit plus qu’aucun autre épisode de série télé auparavant. On parle ici d’environ 30 000 tweets par minute!

Cyberintimidation

Sasha Pieterse, qui a décroché le rôle de la «queen bee» Alison à l’âge de 15 ans, a vu son corps de femme se transformer devant des millions de téléspectateurs. Sa silhouette arrondie et ses quelques livres en trop (dues à un déséquilibre hormonal) ont soulevé la controverse sur les médias sociaux. «Les gens étaient fâchés que j’aie pris du poids, a récemment confié l’actrice de 21 ans à «Teen Vogue».

On me traitait de tous les noms, on m’insultait, on me ridiculisait, et ça arrive encore aujourd’hui.» En 2015, Sasha a publié un long message sur Instagram, entre autres pour inciter les jeunes femmes victimes de cyberintimidation à se tenir debout. «Nous vivons dans une société encline à porter des jugements, a-t-elle écrit. [...] C’est VOUS et VOTRE santé qui êtes importantes, et non l’opinion que les autres ont de vous ni leurs idées préconçues.»

À bas photoshop!

En surfant sur le web, Ashley Benson, qui prête ses traits à Hanna, est tombée sur une affiche des «Menteuses» qui ne l’a pas laissée indifférente... «J’espère que ce n’est pas la véritable affiche, a-t-elle tweeté en 2013. Ce sont nos visages d’il y a quatre ans, et on a toutes l’air ridicules! Il y a beaucoup trop de retouches photo.» Sa déclaration-choc a reçu le soutien de la majorité des fans et de sa covedette Troian Bellisario.

Bienvenue à Ravenswood

Alloy Entertainment a essayé de recréer la magie des «Menteuses» avec une série dérivée mettant en vedette le petit ami d’Hanna, Caleb, incarné par Tyler Blackburn. Malheureusement, «Ravenswood», qui trempait dans le surnaturel, a été retirée des ondes après une seule saison, faute de téléspectateurs. Oups!

Une série créée sur mesure

«Les menteuses» sont nées dans les prolifiques bureaux d’Alloy Entertainment, qui a également produit les films de la franchise «4 filles et un jean» et les séries à succès «Gossip Girl» et «Le journal d’un vampire». On souhaitait offrir aux adolescentes une émission comparable à «Beautés désespérées», mais c’est finalement le volet littéraire de la compagnie qui s’est emparé de l’histoire d’Aria, Hanna, Spencer et Emily. L’auteure Sara Shepard a alors pondu une série de romans qui, quelques années plus tard, ont donné naissance à la série télé diffusée sur la chaîne ABC Family, rebaptisée Freeform depuis.

Hommage aux films noirs

«Les menteuses», c’est plus qu’un roman-savon! Nombreuses sont les scènes qui font sursauter ou qui glacent le sang. Les auteurs et les réalisateurs semblent d’ailleurs s’être donné comme mission d’insérer dans la série plusieurs références cinématographiques rappelant Hitchcock et les classiques de l’horreur. Le 19e épisode de la 4e saison, intitulé «Théâtre d’ombres», offre même un parfait pastiche des films noirs des années 1940. Un vrai voyage dans le temps!

Rouler sur l’or

On rapporte que les quatre stars principales de l’émission, Troian Bellisario, Lucy Hale, Shay Mitchell et Ashley Benson reçoivent un cachet de 42 000 $ par épisode, soit environ 840 000 $ par année. Elles remplissent également leurs coffres en accumulant les contrats de représentation avec les plus grandes compagnies. Lucy Hale, par exemple, est devenue l’égérie de Mark (Avon) en 2013. Fortes de leurs millions d’abonnés sur Instagram, elles font aussi la promotion de plusieurs produits sur les réseaux sociaux, une pratique hautement lucrative.

La vie après «Les menteuses»

Depuis que le tournage de la série est terminé, Shay Mitchell a filmé quelques épisodes de sa propre téléréalité, ainsi qu’un film d’horreur prévu pour 2018. Lucy Hale était récemment de passage à Montréal pour tourner l’émission pilote d’une nouvelle série télé, «Life Sentence». Ashley Benson profite d’une pause bien méritée, et Troian Bellisario, qui s’intéresse de plus en plus à la production et à la réalisation, pourrait bien faire le saut derrière les caméras.

La série «Les menteuses» («Pretty Little Liars» en anglais) est diffusée sur la chaîne Freeform les mardis à 20 h. Les premières saisons sont offertes en anglais sur Netflix.