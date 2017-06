Mathieu Lorain Dignard, entre jeu et humour

Mathieu Lorain Dignard vient d’une famille importante dans l’univers culturel québécois. On connaît, bien sûr, ses célèbres mère et grand-mère, Sophie Lorain et Denise Filiatrault, un peu moins son père producteur.

Celui qui prête ses traits à Arnaud Bélanger dans «Au secours de Béatrice» dessine son propre chemin, entre autres en présentant bientôt son one man show théâtral: «Comment le cancer de mon grand-père m’a fait découvrir le disco». Un titre intrigant qui nous éclaire sur un moment familial aussi émouvant qu’inspirant pour le jeune artiste aux pieds dansants!

Mathieu Lorain Dignard, vous présenterez bientôt «Comment le cancer de mon grand-père m’a fait découvrir le disco». Vous retravaillez avec Stéphan Allard, avec qui vous partagez le plateau d’«Au secours de Béatrice», puisqu’il signe la mise en scène de votre show.

Oui, Stéphan Allard était d’ailleurs mon coach au moment de préparer mon audition pour «Au secours de Béatrice»! Je dirais même que c’est grâce à sa façon de me conseiller que j’ai décroché le rôle d’Arnaud Bélanger dans la série. Un personnage dont on découvrira d’ailleurs d’autres côtés pendant la prochaine saison...

À quoi les gens peuvent-ils s’attendre avec votre show?

C’est un feel-good show, même s’il contient des éléments sombres. J’y montre une partie de moi qui n’était pas, à une certaine époque, glamour, car j’ai eu des idées très noires pendant cette période-là. Et je veux montrer qu’on trouve un moyen de s’en sortir parfois là où on ne s’y attendait pas. Cela dit, ce n’est pas du tout un spectacle mélodramatique, c’est même un show drôle! Il y a une belle dose d’humour. Le message, c’est qu’un jour, ça va être correct. Je dis: «Lève-toi et fais donc quelque chose.»

Vous parlez d’idées noires... Que s’est-il passé dans votre vie?

C’est ce dont «Comment le cancer de mon grand-père m’a fait découvrir le disco» traite. Je vous raconte... En 2013, je sortais de l’École nationale de l’humour et je venais de me séparer d’une fille avec qui j’étais depuis trois ans et demi. Deux semaines plus tard, elle avait un nouveau copain. Deux mois plus tard, ils se sont acheté une maison ensemble. Ça ne m’a pas du tout dérangé!

On imagine!

Ensuite, je voyais mes collègues qui ont reçu leur diplôme en même temps que moi, notamment Katherine Levac et Mehdi Bousaidan, percer et j’avais hâte que mon tour arrive. Je voulais être à la fois comédien et humoriste. Encore aujourd’hui, je veux combiner les deux.

Soulignons que vous avez également suivi une formation d’acteur à New York. À quelle école êtes-vous allé?

Au New York Conservatory for Dramatic Arts. J’y ai étudié deux ans et je suis resté une année de plus là-bas après. Mais en 2013, j’ai vécu une dépression. Je n’allais pas bien et j’ai vu un psy. J’étais sur le point de recevoir un diagnostic de dépression majeure. Mais il est arrivé quelque chose qui m’a aidé à m’en sortir.

Expliquez-nous.

Un jour, mon père m’a appelé pour m’annoncer que son père était atteint d’un cancer et qu’il allait mourir. Je me suis dit que j’allais aller visiter mon grand-père, pour faire plaisir à mon père. Puis nous avons commencé à jaser... et c’était intéressant! Je me suis mis à le visiter toutes les semaines, parfois à raison de plusieurs fois par semaine. Nous avons développé une belle relation au cours de ces mois-là.

Ce fut une belle surprise pour vous.

Oui, et j’ai appris à comprendre qui il était, et vice versa. Dans nos conversations, il n’y avait eu aucun sujet tabou, aucune barrière. Parfois, nous ne nous parlions même pas et nous regardions le hockey. De procurer de la chaleur humaine à quelqu’un qui allait mourir m’en a donné à moi également.

Ce qui, de prime abord, n’était pas évident, vu le contexte.

Non. D’autant plus que je n’aurais jamais pensé être capable de faire preuve de ce genre de courage-là. Cette expérience m’a permis de découvrir qui j’étais, notamment que j’étais capable d’accompagner quelqu’un vers la mort. Côtoyer pendant un moment mon grand-père qui était à la fin de sa vie a changé la mienne et m’a donné le coup de pied pour me lancer. Parce que l’une des dernières choses qu’il m’a dites a été de profiter de la vie.

Avez-vous suivi son conseil?

Le jour où mon grand-père est mort, je suis allé sur le web, et la première chose qui m’est venue en tête comme idée de recherche a été «cours de danse disco à Montréal»!

Pourquoi?

Depuis longtemps, j’avais le goût d’essayer quelque chose de nouveau. Le jour de son décès, il y avait un cours de disco dans une école, et on invitait les gens à y aller pour un essai. C’est ce que j’ai fait et je n’ai pas cessé de suivre des cours de danse depuis ce moment-là. Cette relation avec mon grand-père et mes cours de danse m’ont amené à décrocher un rôle dans la comédie musicale «Grease». Ce qui m’a permis de faire plusieurs rencontres. Quelque part, tout est lié.

Vous vous êtes rebâti grâce à ce tournant.

Tout ce qui est survenu par la suite dans ma vie est lié à ce moment où j’ai décidé de rendre visite à mon grand-père.

Ça m’a fait du bien de le côtoyer et ça m’a un peu sorti de mon nombrilisme. Cela m’a aussi permis de développer une meilleure relation avec mon père, même si elle était déjà bonne. J’ai d’ailleurs pu dire à mon grand-père: «Ce qui t’arrive est très triste. Mais ça m’a permis de me rapprocher encore davantage de mon père. Et ça, c’est grâce à toi, merci.» Nous nous sommes pris dans nos bras. Quand je repense à ce moment... il va me rester dans la mémoire longtemps.

Dans le cadre du Festival St-Ambroise Fringe de Montréal, Son one man show théâtral «Comment le cancer de mon grand-père m’a fait découvrir le disco» tiendra l’affiche du 10 au 18 juin au MAI (Montréal, arts interculturels).