«My Cousin Rachel»: Aimer à mort

Est-elle coupable ou non? C’est par cette prémisse que débute «My Cousin Rachel», adaptation, par Roger Michell, du roman de Daphné du Maurier, auteure britannique dont «Les oiseaux» et «Rebecca» ont été brillamment portés au cinéma par Alfred Hitchcock.

Elle, c’est Rachel (Rachel Weisz), cousine par alliance de Philip Ashley (Sam Claflin). Philip est orphelin et a été recueilli et élevé par Ambrose, son cousin. Aujourd’hui adulte, Philip apprend le mariage d’Ambrose avec une anglo-italienne, Rachel et son déménagement au pays du soleil. Il reçoit des lettres dans lesquelles son père adoptif se dit au septième ciel, jusqu’à ce que les missives se fassent plus inquiétantes, l’homme traitant son épouse d’intrigante.

Philip se rend à Florence et y apprend la mort d’Ambrose. En cherchant Rachel, il tombe sur Guido Rainaldi (Pierfrancesco Favino), son homme de loi. C’est lorsqu’il revient en Angleterre, dans la propriété d’Ambrose dont il va hériter le jour de ses 25 ans, qu’on lui annonce que Rachel va arriver.Persuadé qu’elle a tué son cousin, Philip se met en tête de la confronter.

Or, il tombe follement amoureux d’elle, au point de lui donner son héritage - passant outre les objections de son parrain (Iain Glen), de son notaire (Simon Russell Beale) et de son amie d’enfance Louise (Holliday Grainger) - ... mais sans jamais cesser de douter de son éventuelle culpabilité.

Rachel Weisz est parfaite en veuve énigmatique, sensible aux avances de son jeune cousin. Mais c’est aussi une femme indépendante - impossibilité à l’époque -, qui ne souhaite pas retomber sous la coupelle d’un homme. Son charme vient aussi de l’aura de danger qui l’entoure.

Elle confectionne des tisanes telle une sorcière - toutes les femmes désirant s’affranchir de la férule masculine ne sont-elles pas des empoisonneuses, au sens propre comme au figuré? - et n’a nullement l’intention d’épouser Philip après avoir couché avec lui.Romantique au sens le plus noble du terme, le jeune homme tombe alors, à la suite du refus de Rachel, gravement malade.

Est-ce elle qui l’empoisonne lentement à l’aide d’une de ses mystérieuses décoctions ou plutôt lui, qui encaisse le choc de la réalisation de l’impasse amoureuse dans laquelle il se trouve? Le spectateur ne le saura jamais alors que Philip sera convaincu - ou se convaincra - de la culpabilité de celle qui est devenue sa maîtresse.

Finement mis en scène par Roger Michell, servi par deux acteurs principaux parfaitement choisis et des acteurs secondaires impeccables, cette histoire qui se déroule à la lueur de la flamme des bougies laissera le cinéphile dans le doute et le questionnement. Et c’est très bien comme ça!

Note: 3,5 sur 5