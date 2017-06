Nanette Workman: «Je suis bien, seule»

Installée à Ormstown depuis 40 ans, Nanette Workman songe à quitter son nid. L’année 2016 n’a pas été de tout repos pour la rockeuse, des événements indépendants de sa volonté l’ayant forcée à envisager l’avenir sous un angle nouveau.

La chanteuse ne souffre pas de solitude, mais à bientôt 72 ans, la sagesse lui dicte de s’entourer autrement. Alors qu’elle foulera les planches du Cabaret de Casino de Montréal dans un spectacle qui marquera le 50e anniversaire de l’Expo 67, elle s’est laissée aller à quelques confidences.

Nanette, vous serez sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal à compter du 5 juillet dans un spectacle inspiré de l’Expo 67.

J’ai très hâte! Nous le présenterons deux fois par semaine, en après-midi.Où étiez-vous à l’époque, il y a 50 ans?

Je suis arrivée au Québec en mars 1966. En 1967, j’ai été consacrée Découverte de l’année. Cette reconnaissance m’a permis de travailler. À l’époque, il fallait travailler fort pour être connu. Il n’y avait pas de téléréalités qui nous permettaient d’être découverts par le grand public. Il fallait faire la tournée des bars et des clubs afin de se constituer un public.

Vous êtes américaine de naissance. Qu’est-ce qui vous avait fait quitter New York pour vous installer au Québec?

L’amour m’a fait déménager plusieurs fois... (rires) C’est Tony Roman, qui était mon manager, qui m’a fait connaître ici. Mon premier 45 tours était «Et maintenant», un cover de Sonny and Cher. Puis, «Guantanamera» a suivi et «Petit homme», que j’ai interprété avec Tony - un autre hit de Sonny and Cher. Je chantais aussi en anglais.

À quoi rêviez-vous à la fin des années 1960?

Honnêtement, j’ai toujours vécu dans le moment présent, même à l’époque. J’ignorais que c’était important de le faire, cela se faisait naturellement. Je rêvais de choses bien simples comme faire de la musique et être en amour. Plusieurs personnes qui assistaient à mes spectacles sont encore là aujourd’hui. Ce sont les baby-boomers qui viennent m’entendre en spectacle. Ils ont mon âge. C’est très agréable.

Lorsque votre relation avec Tony s’est terminée, pourquoi avez-vous choisi de rester au Québec?

En fait, je suis partie pour l’Europe avant d’y revenir. J’ai passé quelques années en Angleterre où j’avais un manager. À Londres, j’ai fait du «modeling», j’ai fait des «back vocals» pour des groupes comme les Stones. Mon manager voulait que je chante avec des robes longues. Je pouvais le faire, mais ce n’était pas mon genre. Ça n’a pas duré.

On a l’impression que vous êtes fondamentalement libre, que vous avez toujours fait ce que vous aviez envie de faire. C’est juste?

C’est vrai. C’est pour cette raison que je n’étais pas facile à “manager”. Tony n’était pas capable de me contrôler. J’avais mes idées. Je savais ce que je voulais faire.

Avez-vous fonctionné de la même manière sur le plan amoureux?

En amour, les choses font leur temps. Quand on a fait tout ce qu’on avait à faire avec une personne, il n’y a plus aucune raison de rester. Certains passent 20 ans avec la même personne sans avoir fait tout ce qu’ils avaient à faire. Moi, avec tous mes amoureux - que j’aime encore d’ailleurs -, nous avons pris des chemins différents lorsque nous avons eu l’impression d’avoir terminé ce qui devait l’être. Il faut être indépendant. Il y a des gens qui ont besoin de quelqu’un dans leur vie. Ils ne peuvent pas vivre seuls. Ils ne sont pas bien seuls. Ce n’est pas un jugement, c’est un fait. Moi, je suis bien seule.

Vous êtes célibataire depuis une dizaine d’années déjà. Ce statut ne vous pèse-t-il pas parfois?

Je suis célibataire depuis environ une douzaine d’années. Je suis bien. Je ne pense pas à rencontrer quelqu’un. C’est difficile à expliquer, mais vivre à deux n’est pas une nécessité pour moi. Mon corps ne réclame pas cet attachement physique à une autre personne. Lorsque j’étais plus jeune, j’avais besoin de ça. Je voulais quelqu’un dans ma vie. Nous changeons en vieillissant. Si je rencontrais quelqu’un et que mon coeur faisait boum!, j’irais, mais je ne cherche pas.

Votre vie vous semble bien remplie quand même?

Oui, car j’ai beaucoup d’amour dans ma vie. J’ai des amis qui m’aiment, et il y a le public dont je sens l’amour, surtout lorsque je suis sur scène. Ça me nourrit. J’ai mes animaux aussi. L’année dernière, j’avais 40 chats à l’extérieur de ma maison, et trois vivaient avec moi dans la maison. Il m’en reste moins de la moitié. Ils sont partis ou ils sont morts. Je ne veux plus de bébés, je veux avoir du temps pour faire autre chose. J’ai aussi un chien et deux oiseaux. Si je dois déménager, ça fera beaucoup de monde à bouger...Après tant d’années, songez-vous vraiment à quitter votre nid douillet?

Oui, et même si ce n’est pas encore fait, j’y songe avec la certitude que c’est ce que je dois faire. Je sais que, quoi qu’il arrive, ça sera pour mon bien. Il faut que je me voie ailleurs avant d’aller ailleurs. Mon fils ne se voit pas vivre à la campagne. Il travaille en ville. Il voudrait avoir un appartement à Montréal, car il met trois heures à voyager chaque jour.

Est-il de retour sous votre toit?

Oui, mais il ne vit pas chez sa maman. Il vit chez lui. La maison est aussi à lui. Il est né ici. C’est sa maison. C’est notre maison. Je ne le vois pas beaucoup, mais je suis heureuse qu’il soit là. Il est magnifique! Il est aussi beau à l’intérieur qu’il l’est à l’extérieur.

Mon frère habite ici aussi. Il a sa chambre à lui. Je ne pourrais pas vivre en ville, mais j’aimerais avoir des voisins. Mon voisin immédiat est à 2 km. Je suis ici depuis 1977 et je ne connais même pas tous mes voisins! (sourire) Je suis isolée ici, mais je n’ai pas peur d’être seule. Je ne connais pas la peur. La peur, c’est quelque chose qu’on crée quand on ne vit pas dans le moment présent.

Le danger existe, mais la peur est quelque chose qu’on crée. Je suis consciente de ma réalité. Je vais avoir 72 ans en novembre. Ce n’est qu’un chiffre, mais quand même... Mon corps a vécu 72 ans, il faut que j’en prenne soin. C’est comme une vieille auto: il faut l’entretenir! (rires)

Vous songez donc à l’avenir et vous souhaitez planifier la suite des choses?

Oui. Actuellement, je suis énergique et en santé, mais un accident peut se produire n’importe quand et faire basculer notre vie. En 2016, j’ai vécu beaucoup de changements, des choses que je n’avais jamais expérimentées auparavant.

À quoi faites-vous allusion?

Au retour d’un lunch avec un ami, j’ai eu un accident de voiture. Je souffre d’apnée du sommeil et je me suis endormie au volant. Je n’étais même pas attachée dans ma voiture... J’ai eu ma leçon! Je m’en suis sortie avec une légère commotion, mais ma voiture était une perte totale. Deux ou trois semaines plus tard, je m’apprêtais à me préparer quelque chose dans la cuisine quand, tout à coup, plus rien. Je me suis réveillée sur le plancher de briques. Entre les deux, je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est passé. Je crois que j’ai fait une chute de pression. Je me suis fendu le front jusqu’à l’os, je saignais abondamment. Ç’aurait pu être fatal...

Ces deux événements me sont arrivés coup sur coup l’année dernière, mais heureusement, cette période est révolue. La vie vous a bousculée quelque peu ces dernières années, notamment avec la maladie, puis le départ de votre mère...

Quand on s’occupe de nos parents, on s’oublie, et c’est très bien ainsi. On est tellement habitué de prendre soin de quelqu’un d’autre qu’après leur départ on se demande ce qu’on fera de notre vie. C’est quand même important de prendre soin des autres: ça nous remplit.

Vous sentez-vous prête à amorcer ce grand tournant qui s’annonce pour vous?

Je sens que quelque chose s’annonce, mais j’ignore quoi. Je sens quelque chose à l’horizon. Quelque chose de bien. Je pense qu’un grand changement s’en vient dans ma vie, et c’est très bien ainsi.

«Un jour, un jour - Expo 67: 50 ans» sera présenté au Cabaret du Casino de Montréal en juillet et en août. Pour toutes les dates: casinos.lotoquebec.com. Nanette sera aussi en spectacle à travers le Québec cet été et elle nous prépare un nouvel album. On s’informe sur sa page Facebook.