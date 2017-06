Parce qu’une femme est un soldat comme les autres

Kate Mara est membre du Corps des Marines des États-Unis dans cette biographie réalisée par Gabriela Cowperthwaite («Blackfish»).

Lorsqu’on rencontre Megan Leavey (Kate Mara), elle vient d’être licenciée de son emploi. À la dérive – on subodore une enfance difficile, sa mère, Jackie (Edie Falco), étant quelque peu manipulatrice -, la jeune femme entre dans un centre de recrutement de l’armée sans réelle conviction.

Mais l’entraînement des Marines lui sied. Elle tient le coup, même si sa tendance à faire des imbécilités lui vaut un coup de semonce. En effet, après une beuverie pendant laquelle elle ne se comporte pas comme elle le devrait, elle se retrouve à nettoyer les chenils des chiens de détection d’explosifs sur ordre de son sergent (Common).

Megan a alors le coup de foudre pour ce métier très particulier, peu connu et réservé à l’élite des Marines. Là encore, elle encaisse, se donne à fond et réussit tous les examens. Rapidement, la soldate se prend d’affection pour Rex, un berger allemand qui donne du fil à retordre à son entraîneur habituel et obtient de travailler avec lui.

Envoyé en Irak à deux reprises différentes, le duo sauve bon nombre de vies, mais l’explosion d’un engin improvisé les blesse tous deux. Megan rentre chez elle, Rex continue, malgré un important traumatisme, à effectuer des missions. Récompensée d’un Purple Heart pour sa bravoure au combat, la jeune femme passera ensuite les prochaines années à tout faire pour adopter Rex, malgré les réticences de l’armée.

Clairement divisé en deux parties, «Megan Leavey» ressemble, lors des scènes en Irak, à «Tireur d’élite américain». On y découvre, fasciné, un métier dont on n’avait pas mesuré toutes les implications. De la concentration à l’hyper vigilance en passant par l’écoute du chien, les aptitudes du soldat sont examinées à la loupe, de même que les situations de danger auxquelles le duo doit sans cesse faire face. La deuxième moitié, elle, est plus familière puisqu’elle raconte le retour de Megan, aux prises avec un sérieux syndrome de choc post-traumatique.

Dans les deux cas, Kate Mara (vue notamment dans la première saison «House of Cards» et cantonnée jusqu’à présent aux rôles secondaires) crève l’écran, son interprétation de Megan Leavey est probablement sa meilleure en carrière. Sous la direction de Gabriela Cowperthwaite, l’actrice de 34 ans parvient à transmettre la multitude et la gamme d’émotions de son personnage, toujours avec justesse et retenue. Ne tombant jamais dans le drame pleurnichard, «Megan Leavey» est un très bon film de guerre qu’apprécieront tous les amateurs du genre.

Note: 3,5 sur 5