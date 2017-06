Pas de marijuana avant 25 ans, suggèrent des médecins

La marijuana ne devrait pas être vendue aux jeunes adultes de moins de 25 ans, recommandent les médecins du Nouveau-Brunswick.

Dans le cadre de consultations menées dans la province en vue de la légalisation fédérale de la marijuana d’ici l’été prochain, la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) a dévoilé vendredi plus d’une douzaine de recommandations.

«La marijuana est une substance nocive par nature, et nous devons la traiter comme telle si nous en permettons l’usage à des fins récréatives au moyen de la législation et de la distribution parrainée par l’État», ont indiqué les médecins.

Le cannabis ne doit donc pas être sous-estimé, a dit la Société. «[...] Nous devons discuter de la manière de réduire au minimum le tort causé par son usage grâce à une réglementation provinciale sévère», a expliqué la Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente de la SMMB.

Elle estime qu’on ne devrait pas vendre de cannabis aux jeunes de moins de 21 ans, puisque le cerveau des jeunes se développe «activement jusqu’à l’âge de 25 ans, surtout chez les hommes».

«Tous les jours, je vois de jeunes mamans qui ne semblent pas s’inquiéter de consommer de la marijuana pendant leur grossesse ou l’allaitement. La science est claire - la marijuana implique beaucoup plus que ce que de nombreuses [personnes] peuvent imaginer», a-t-elle précisé.

Au total, 14 recommandations ont été faites, lesquelles sont axées notamment sur les lieux et les méthodes de vente ainsi que les effets secondaires.

Il y a quelques jours, l’Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) recommandait à Ottawa de hausser l’âge légal à 21 ans, estimant que la consommation de marijuana augmente le risque de développer des troubles psychotiques comme la schizophrénie.

En avril dernier, le gouvernement Trudeau a déposé son projet de loi visant à légaliser et à encadrer la marijuana récréative. En plus de permettre la possession de 30 grammes de cannabis légal en public, il limite la vente de cannabis aux personnes de 18 ans ou plus, laissant aux provinces la possibilité d’augmenter cet âge minimum.