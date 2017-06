Pas de vacances pour Anouk Meunier!

Si l’automne semble toujours incertain pour Anouk Meunier côté projets, l’été s’annonce bien rempli! Rénovations, animation de «Salut, bonjour week-end» en remplacement d’Ève-Martie Lortie et porte-parole de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. La pétillante jeune femme n’aura pas le temps de s’ennuyer!

Les yeux d’Anouk Meunier pétillent quand on lui parle de «Salut, bonjour week-end». Elle reprendra, pour un cinquième été, l’animation de cette émission matinale dès le 17 juin.

«C’est une gang et une émission que j’adore. C’est du travail, mais quand je m’en vais là le week-end, c’est aussi synonyme de vacances, de la belle saison. C’est des gens avec qui je fais beaucoup d’activités. Les fins de semaine, on est toujours ensemble. On est super proches. Le direct, c’est quelque chose que j’aime beaucoup. J’aime les entrevues de fond, les événements comme le Gala Artis, mais le contact avec les téléspectateurs pendant quatre heures, j’aime beaucoup ça aussi. De faire l’émission sur deux jours, tu n’as pas le temps de te brûler. C’est sûr que c’est deux matinées qui sont très prenantes et exigeantes mentalement et physiquement, mais c’est seulement deux matinées. Les vendredis, samedis et dimanches, je suis à Québec, mais du lundi au jeudi, je peux me permettre de faire des petites activités. Alors, j’ai quand même l’impression de profiter de mon été.»

Le 7 chanceux

L’animatrice partage sa vie avec Daniel Melançon, chroniqueur sportif à «Salut. bonjour», depuis sept ans.

Le secret de leur réussite à deux? «Il y a une grande compréhension de l’horaire et des passions de l’autre. Dan, c’est un gars qui aime les sports. C’est un mordu de golf et il a son émission. Il aime les voitures et il a son émission. Il a beaucoup d’intérêts et il y consacre du temps. Même chose pour moi. Je tripe sur ma job. Les gens me disent: “Tu travailles, c’est fou! Tu n’as pas de temps pour toi.” Mais moi, ça me nourrit beaucoup. Il y a évidemment l’amour qui est fort et le désir d’évoluer ensemble, de se soutenir là dedans, de voir l’autre épanoui et de se compter chanceux. On est super contents quand on se retrouve. Des fois, les gens ont l’impression qu’on ne se voit pas du tout. C’est sûr que l’été, c’est particulier: il se lève au milieu de la nuit la semaine et moi, le week-end. Ça ne fait pas des grandes nuits, mais on s’organise pour aller chercher du temps ici et là. Dan prend des vacances, on a quelques journées en semaine. On s’est fait notre horaire et notre rythme de vie. Il est changeant, c’est une constante adaptation, mais on le sait et on est super bien là-dedans.»

Ces jours-ci, ils sont en train de réaménager leur cour. «C’est super tripant. En ce moment, il y a des travaux. Si on a le temps, on va se permettre une petite escapade.»

«Accès illimité» dans tout ça?

Lors de notre rencontre la semaine dernière, Anouk ne savait toujours pas ce qu’il adviendrait d’«Accès illimité». «L’année passée, à pareille date, on ne le savait pas. On est arrivés finalement avec plus d’émissions que prévu parce qu’on a eu une saison d’automne. Que ça se poursuive ou que ça s’arrête, je calcule qu’on a eu sept super belles saisons et je suis très excitée par mon automne. Si ça revient, c’est une émission que j’aime encore, et si ça ne revient pas, je suis tellement prête pour un autre défi!» Rien n’arrête la jeune femme de 37 ans qui ne se tracasse pas avec la suite des choses.

Invitation aux montgolfières

Pour une troisième année, Anouk Meunier est porte-parole de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se tiendra du 12 ou 20 août. «Je tripe chaque été. J’aime la variété des activités qui sont proposées et je trouve ça tripant de vivre en famille et entre amis.» Encore cette année, pour la 34e édition, ce grand événement familial attirera des artistes d’ici et d’ailleurs, notamment Dubmatique, Wyclef Jean, Charlotte Cardin et Stéphane Rousseau.