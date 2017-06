Un navire qui promeut la réconciliation de passage à Montréal

Jusqu’à lundi, les Montréalais auront l’occasion de participer aux activités du navire «Canada C3» qui fait une expédition de 150 jours le long des trois côtes du pays, dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Arrivé samedi en matinée, au Quai de l’horloge du Vieux-Port de Montréal, cet ancien brise-glace de la garde côtière canadienne revampé pour l’occasion permet de découvrir plusieurs facettes de Montréal.

Est notamment prévue au programme une visite de la communauté mohawk de Kahnawake et de son école d'immersion de langue mohawk ainsi qu’une discussion sur la relation entre la communauté et le fleuve.

L’objectif de ce projet de la Fondation Students On Ice, financé par Ottawa, vise à rapprocher et réconcilier les Canadiens et à mieux faire connaître le territoire, de même que son passé, ses réalités ainsi que ses perspectives d’avenir.

Le navire est parti le 1er juin de Toronto pour un itinéraire de 23 000 km passant par les trois côtes du Canada en 150 jours, de Toronto à Victoria.

«Canada C3» est une célébration des peuples et des endroits qui ont façonné le Canada, l'ont aidé à définir son identité et qui continuent à développer son avenir», peut-on lire sur le site du projet.