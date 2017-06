Utah: voyage au pays des cowboys

Les grands espaces, la vie à l’extérieur, la liberté... Les immenses parcs nationaux et les petites villes de l’Utah rappellent les westerns américains. Au milieu des canyons, des hauts rochers orangés et des vastes déserts, il suffit de fermer les yeux pour se croire au beau milieu d’un film d’aventure.

C’est au Cottonwood Steakhouse de la petite ville de Bluff que cela nous a frappés. Dans ce typique restaurant situé près des parcs nationaux, on offre à chaque client un foulard rouge à se mettre dans le cou. Sur des patères, des chapeaux de cowboys sont prêts à être empruntés pour les photos.

Puis, autour du grand barbecue extérieur où on grille les steaks qui font la réputation de l’endroit, la déco ne trompe pas: bottes de cowboys, lassos, faux avis de recherche et fers à cheval sont exposés. Plus de doute possible: nous étions en plein cœur d’un pays de cowboys.

Les cinq fabuleux

Il suffit d’imaginer la surprise des premiers explorateurs devant de tels territoires pour être touché. En Utah, chacun des cinq parcs nationaux offre un terrain de jeu immense et unique.

Au parc national de Canyonlands, ce sont les canyons à l’infini, qui peuvent rappeler le Grand Canyon de l’État voisin, qui attirent le regard.

Comme dans tous les autres parcs, les possibilités de randonnées y sont infinies et, selon les envies, on peut y marcher 90 minutes et repartir satisfait des paysages vus ou décider d’y passer plusieurs jours en se sentant seul au monde.

C’est que dans le plus vaste parc de l’Utah se cachent les secteurs les moins visités de l’État. À Canyonlands, c’est le coucher de soleil sur l’arche Mesa et le secteur des Needles (ou aiguilles), des rochers hauts et étroits, qui attirent surtout l’attention.

À 30 minutes seulement de voiture de là, le parc national des Arches est connu pour ses larges arches de pierre orangée, témoins d’une érosion qui dure depuis 300 millions d’années. Mike Coronella, guide pour Deep Desert Expeditions, souligne au passage notre petitesse dans ce vaste monde.

«La révolution continue, mais on ne la voit pas puisque nous sommes là pour un clignement d’œil comparativement à la géologie», dit-il, philosophe. D’anciennes gravures et des fossiles marquent aussi le temps dans ce parc reconnu pour ses possibilités de vélo de montagne.

L’Utah est un endroit de contrastes. Il y a ces hauts sommets enneigés même en été qui entourent les villes et les parcs. Il y a aussi, à la sortie du parc des Arches et de ses espaces désertiques, le fleuve Colorado et ses vigoureux courants, affrontés par des sportifs qui y pratiquent le rafting ou le kayak.

Si on emprunte les splendides routes panoramiques qui parcourent l’État - en observant les champs d’arbustes rabougris, les montagnes enneigées, les troupeaux de vaches et les rochers colorés -, on pourra, pour compléter la tournée du fameux «Mighty 5» ou des «cinq puissances» de l’État, se rendre aux parcs nationaux de Capitol Reef, de Bryce Canyon et de Zion.

En voyage dans cette région de l’Ouest américain, on pourrait choisir un seul parc et s’y laisser émerveiller pendant des jours. «Mais pour un premier séjour, beaucoup ont envie de voir un peu de tout», croit Célina Sinclair, du bureau de tourisme de l’Utah, qui conseille de louer une voiture pendant au moins une semaine pour parcourir plusieurs grands espaces.

L’aventure au quotidien

Originaires d’un territoire occupé par des terrains de jeu qui appellent à l’aventure, la vie des Utahains semble tourner autour du plein air. Ici, tout le monde possède des véhicules motorisés et plante sa tente où bon lui semble.

Quand les équipements de randonnées et de vélo sont rangés, en hiver, c’est le ski, possible sur les 14 monts de l’État, qui prend toute la place. Même autour des grands parcs, les petites villes ne sont prétextes qu’à se reposer pour mieux repartir.

C’est le cas de Green River qui rappelle les villes fantômes des westerns de notre imaginaire, et où on va pour passer la nuit dans un motel et manger un burger avant d’enfiler ses bottes et de partir pour l’aventure.

La jolie ville de Moab, près du parc des Arches est plus animée et propose plusieurs restaurants à l’ambiance décontractée. Mais sur son unique rue principale, on vend des chandails à l’effigie des parcs, des équipements de plein air et des chapeaux de cowboy.

L’âme d’un cowboy

Sur la route vers l’aéroport, en croisant des ranchs, Célina Sinclair confirme que la culture western, c’est du sérieux.

«Ce n’est pas un cliché. Ici, c’est Wild Wild West et nous sommes fiers de nos racines. Après tout, les cowboys sont des symboles de l’Ouest américain!»

Cinq jours de voyage au cœur de l’Utah suffisent pour comprendre cet attachement. En pensant à ces canyons escarpés, ces espaces désertiques, cette chaleur accablante, ces courants d’eau forts et ces mètres de neige lorsque vient l’hiver, on se dit que la nature de l’Utah est puissante.

Et qu’il faut bien avoir conservé un peu de l’âme d’un cowboy pour s’amuser à l’amadouer.

Informations:

- Avril et mai ainsi que septembre et octobre sont les meilleurs mois pour visiter l’Utah.

- Air Canada offre des vols quotidiens vers Salt Lake City à partir de Toronto.

Silence, on tourne!

Ce n’est pas pour rien que l’imagination se fait aller dès qu’on met les pieds en Utah: une centaine de films westerns ont été tournés sur le territoire. Au Red Cliff Ranch, près de la ville de Moab, on consacre une salle au Musée du film et de l’héritage western dont l’accès est gratuit.

Grâce à des photos d’archives, on replonge dans l’ambiance des films dont des scènes ont été tournées tout près: «Forest Gump», «Thelma et Louise», «Il était une fois dans l’Ouest», «Mission Impossible 2»,« Indiana Jones», «Rio Grande», «La conquête de l’Ouest» et bien d’autres.