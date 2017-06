Amanda Bynes a repris le contrôle de ses finances

Amanda Bynes est en assez bonne santé pour reprendre le contrôle de ses finances, sans supervision.

L’actrice a été hospitalisée en 2013 pour des problèmes psychologiques et est sous tutelle depuis.

Si sa mère, Lynn, et son père, Ryck, prenaient des décisions au regard de ses finances, l’avocate d’Amanda Bynes a expliqué que ce n’était plus le cas depuis mars, grâce à une décision de justice.

«La cour a estimé, en se basant sur les progrès d’Amanda et sa super relation avec ses parents, qu’il n’y avait plus besoin de la supervision de la cour. C’est la première étape dans la bonne direction. Amanda va fantastiquement bien», a confié l’avocate de la star au magazine People.

Même si Amanda Bynes contrôle à nouveau ses finances, c’est en revanche toujours sa mère qui a la tutelle et décide pour sa santé et tout ce qui est médical. Entre 2012 et 2014, l’actrice a eu plusieurs problèmes et a été placée en observation psychiatrique, entre autres.

Tout cela est désormais derrière elle, Amanda Bynes est sobre depuis presque trois ans et, surtout, elle n’est plus sous période probatoire à la suite de son arrestation pour conduite sous influence.

«Je fais de la randonnée, je prends des cours de spinning, et je nourris les sans-abris. Et c’est très intéressant et fun», a expliqué l’actrice à Diana Madison de Hollyscoop pour ce qui était sa première interview depuis quatre ans.

Amanda Bynes a aussi expliqué qu’elle prévoyait de rejouer la comédie et qu’elle voudrait lancer sa propre marque de mode une fois son diplôme du Fashion Institute of Design and Merchandising en poche. Elle y étudie depuis 2013.