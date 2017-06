Chaleur et humidité: un avant-goût de l’été

Après s’être fait attendre longuement par certains, ce sont des conditions climatiques dignes de l’été que connaîtront plusieurs régions du Québec aujourd’hui et demain alors que la température ressentie pourrait atteindre 39 degrés.

Un avertissement de chaleur a d’ailleurs été mis pour Gatineau, en Outaouais, alors que le mercure doit atteindre 31 degrés aujourd’hui et 32 degrés demain. Avec l’humidité, la chaleur ressentie sera près de 40 degrés.

À Montréal, on prévoit que le mercure atteindra 30 degrés cet après-midi pour une température ressentie de 37 degrés. La situation demeurera la même demain alors qu’on attend un degré de plus et que l’humidité sera toujours de la partie.

Les habitants de la région de Québec goûteront aussi à cette saveur estivale alors qu’on prévoit 29 degrés ce dimanche.

Les températures devraient demeurer au-dessus des normales saisonnières jusqu’à mardi.

Voyez ci-dessus notre bulletin météo complet.