Elsie Lefebvre devient conseillère municipale indépendante

Elsie Lefebvre a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux qu’elle poursuivra son mandat de conseillère municipale dans le district de Villeray à titre d’indépendante.

Élue en 2013 sous la bannière du parti Coalition Montréal, Mme Lefebvre a choisi de quitter le parti «pour se donner le temps de bien réfléchir» à l’approche des élections municipales.

Le parti créé par feu Marcel Côté en vue de l’élection municipale de 2013 ne compte donc plus qu’un seul élu, Marvin Rotrand.

«Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur mon avenir politique, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

«Je prendrai l'été pour réfléchir et discuter avec vous de la meilleure avenue pour faire avancer toujours plus Villeray et nos idéaux progressistes urbains. À compter de maintenant, je siégerai à titre d'indépendante pour me donner le temps de bien réfléchir», a poursuivi Mme Lefebvre, qui est conseillère municipale dans Villeray depuis 2009.

Ce nouveau départ au parti Coalition Montréal survient peu après ceux de Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et de Russel Copeman, maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, qui ont tous deux joint l’Équipe Denis Coderre.

Le maire du Sud-Ouest Benoît Dorais, qui était chef de Coalition Montréal depuis juin 2014, a annoncé en décembre dernier qu'il siégerait comme indépendant. Il y a dix jours, il a joint les rangs de Projet Montréal.

Les prochaines élections municipales auront lieu le 5 novembre 2017.