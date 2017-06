Le dixième plus grand gros lot de l’histoire des États-Unis remporté

Le grand prix de 602,79 millions $ (447,8 millions $ US) de la loterie Powerball a été remporté samedi soir.

Le billet avec les six bons numéros a été vendu dans le sud de la Californie, ont dit les responsables californiens de ce jeu de hasard, dimanche. Il a été vendu au Marietta Liquor and Deli dans le comté de Riverside. Ce commerçant touchera d’ailleurs 1 million $ US pour avoir vendu le billet du dixième plus gros lot jamais remporté aux États-Unis.

Les possibilités de mettre la main sur le prix n’étaient que d’une sur 292,2 millions.

Le gros lot avait gonflé au fil des semaines depuis le 1er avril, puisque personne n’avait réussi à choisir les six numéros gagnants.