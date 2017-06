Le Front national admet «une déception»

Le vice-président du parti d'extrême droite français Front National, Florian Philippot, a reconnu «une déception dans le score» de son parti, qui aurait recueilli environ 13% des suffrages aux législatives dimanche.

«Nous avons subi peut-être une déception dans le score et nous avons, je crois, payé l'abstention. On sait que lorsqu'il y a une très forte abstention, ceux qui résistent le mieux sont les sortants», a affirmé M. Philippot, qui a appelé "à la mobilisation générale" pour le second tour.