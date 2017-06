Le NPD tient son quatrième débat à Saint-Jean

Charlie Angus, Niki Ashton, Guy Caron, Peter Julian et Jagmeet Singht se retrouveront dimanche après-midi, au Centre des congrès de Saint-Jean, à Terre-Neuve, pour participer au quatrième débat de la course à la direction du Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD).

Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouata et porte-parole en finances pour le NPD, est le seul Québécois candidat à la succession de Thomas Mulcair.

La course à la direction oppose également la Manitobaine Niki Ashton, porte-parole du NPD en matière d'emploi et de développement de la main-d’œuvre, ainsi que deux vétérans du parti, soit l’Ontarien Charlie Angus et le Britanno-Colombien Peter Julian.

Le député du NPD provincial ontarien, Jagmeet Singh, s’est lancé dans la course à la direction le 15 mai.

Le premier débat officiel a eu lieu le 12 mars dernier, à Ottawa.

Le nouveau chef du NPD sera nommé d’ici la fin octobre.