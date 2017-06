Microsoft dévoile la nouvelle Xbox

Microsoft a dévoilé dimanche la nouvelle console Xbox, dimanche lors d’une conférence très attendue au salon du jeu vidéo E3, à Los Angeles.

La nouvelle console s’appelle Xbox One X et est la plus petite et plus puissante jamais produite par la compagnie.

Microsoft précise que tous les jeux et accessoires de la console Xbox One seront compatibles.

La Xbox One X doit sortir le 7 novembre prochain.

Le salon des jeux vidéo E3 commence officiellement mardi à Los Angeles et s’ouvre pour la première fois aux joueurs.