Turcot: Un lien entre le Sud-Ouest et NDG réclamé

Plus de 10 000 personnes réclament la construction d’un passage pour piétons et cyclistes reliant les arrondissements du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en surplombant l’autoroute 20 et une voie ferrée.

La pétition présentée à une centaine de citoyens et plusieurs acteurs politiques rassemblés dimanche concerne le projet de la dalle-parc Turcot qui était, à l’origine, inclus dans les plans de réfection de l’échangeur.

Le pont faciliterait l’accès à la piste cyclable du canal Lachine et permettrait à ses usagers d’éviter un détour de plus de 7 km selon le Conseil Régional Environnement Montréal (CREMTL).

Le pont couterait l’équivalent de 1% des 4 milliards $ prévus pour le grand projet d’infrastructure toujours selon CREMTL.

Pour le directeur adjoint de l’organisme et porte-parole de Piétons Québec, Félix Gravel, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ont beaucoup plus à gagner qu’à perdre avec cette construction.

« Il a trop de choses à gagner [...] ça serait fou de s’en passer, » explique-t-il en mentionnant par exemple la façon dont la dalle-parc inciterait au transport actif plutôt que le transport en voiture.

Pour Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, le projet de la dalle-parc allait dans le sens des politiques de transport actif privilégiées par l’arrondissement.

« On comptait beaucoup sur cette dalle-parc, » a-t-il mentionné aux gens réunis aux abords du canal Lachine et de l’autoroute 20, dimanche.

« Il faut absolument avoir cette dalle-parc là [...] non seulement parce que c’est l’une des seules mesures plus progressistes dans le projet [de l’échangeur] Turcot, mais parce que dans Montréal, on a besoin de se déplacer de la façon la plus aisée possible et selon ce qui nous convient. »

Pour Guy Giasson, natif du quartier Saint-Henri, tout cela retient plutôt d’un désir d’améliorer les conditions de vie de son quartier.

Ayant lui-même vu le canal Lachine se développer à travers les années, il espère permettre aux jeunes générations d’aujourd’hui de profiter pleinement des espaces verts comme celui-ci.