2Frères, Philippe Bond et Simple Plan à Éole en musique

2Frères, Philippe Bond et Simple Plan sont les têtes d’affiche de la 8e édition d’Éole en musique, dont on a dévoilé la programmation lundi matin.

Du 10 au 12 août, une dizaine de spectacles seront présentés en plein air au parc des îles de Matane.

Le festival s’amorcera avec le duo québécois 2Frères, et le populaire humoriste Philippe Bond, qui leur chauffera les planches en assurant la première partie.

La deuxième soirée à saveur country braquera les projecteurs sur le chanteur d'origine gaspésienne Irvin Blais, précédé du groupe rimouskois Ride Away Band.

Le rideau tombera sur le festival avec une prestation du groupe de renommée internationale Simple Plan, qui emboîtera le pas à la formation Finale State, comme l’annonce en avait été faite il y a quelque temps.

«Quand on a commencé le festival, jamais on avait pensé pouvoir amener un groupe aussi prestigieux que Simple Plan. Nous sommes très fiers. On a pu offrir une programmation qui touche tous les goûts musicaux pour un prix d’entrée de 25 $ seulement», précise le directeur général du festival, Sébastien Tremblay.

L'an dernier, Éole en musique a attiré 20 000 festivaliers.