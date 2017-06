3,2% de véhicules électriques neufs en 2018?

Dès janvier, plus de 3 % des véhicules neufs vendus par les concessionnaires automobiles seront des voitures électriques. C'est du moins le souhait du gouvernement du Québec.

La nouvelle inquiète certains concessionnaires de l'Est-du-Québec, mais fait le bonheur de l'Association des véhicules électriques du Québec.

Selon l'Association des véhicules électriques du Québec, le coût initial et le nombre de bornes de recharges ne sont plus un problème dans l'Est-du-Québec. Pas plus qu'obliger les concessionnaires à vendre 3,2% de véhicules électriques neufs l'an prochain.

À Sept-Îles, un concessionnaire automobile n'a pas de véhicules électriques neufs cette année.

Avec la loi 104, les constructeurs dont il vend les véhicules pourraient s'exposer à des amendes importantes s'ils ne lui fournissent pas de voitures électriques ou hybrides.

Pour que la loi 104 entre en vigueur, il faut que le ministère de l'Environnement fasse adopter un règlement. Et si la loi entre en vigueur, elle s'applique aux véhicules neufs de l'année 2018. Ça inquiète ce concessionnaire automobile de Sept-Îles.

Le ministre de l'Environnement fait face aux pressions des deux associations canadiennes de constructeurs de voiture et de la corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Et si le ministre David Heurtel a promis une rencontre avant l'application de la loi, il n'en a toujours pas spécifié le lieu et la date.