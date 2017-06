Camille Felton devient pilote de karting dans «La dérape»

Camille Felton défendra le rôle principal de la série «La dérape», deuxième production originale jeunesse du Club illico.

Après avoir notamment mené l’enquête dans la série dramatique «Feux», l’adolescente se glissera à bord d’une voiture de karting aux côtés de son père joué par Sébastien Delorme et de sa mère campée par Hélène Florent.

Lou-Pascal Tremblay, Guy Jodoin, Marie Turgeon, Romane Denis et Simon Pigeon font aussi partie de la distribution de la série, actuellement en tournage à Québec, écrite et réalisée par Christian Laurence.

«La dérape» sera offerte par Club illico dans son intégralité (10 épisodes de 30 minutes) au début de 2018.

On y suivra Julia qui fera confiance à sa passion pour la course automobile afin de surmonter un événement tragique qui l’a forcée à quitter les États-Unis pour revenir au Québec. Non seulement devra-t-elle s’imposer au sein de sa nouvelle équipe, mais aussi s’adapter socialement. Heureusement, son amie Émilie lui servira de grande alliée.

Autre série originale destinée aux jeunes, «L’Académie» est également en tournage. Sa sortie est toutefois attendue dès cet automne sur la même plateforme.