Denise Filiatrault en Jeanne Mance au Théâtre du Rideau Vert

Denise Filiatrault et Luc Bourgeois ont prêté leurs traits aux personnages historiques Jeanne Mance et Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, lundi soir, lors de la soirée-bénéfice annuelle du Théâtre du Rideau Vert sous la présidence d’honneur du président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Sous le thème du 375e de la ville de Montréal et dans un menuet d’introduction extrait de «Watermusik» de Händel, la grande dame aux commandes de la direction artistique de l’institution depuis 13 saisons était entourée des gentilshommes et gentes dames Pierrette Robitaille, Normand Chouinard, Marie-Evelyne Baribeau, Sacha Samar, Monick Vincent, Renaud Paradis.

Bientôt rejoints par Catherine Sénart, Suzanne Champagne, Marc St-Martin, Monique Giroux et Luc Guérin pour ne nommer que ceux-ci, tous ont retracé l’histoire du Théâtre et des cabarets au Québec de Mary Travers, alias la Bolduc, à Fred Pellerin, en passant par Gratien Gélinas, Michel Tremblay et Jacques Normand.

D’ailleurs, la production originale «Molière, Shakespeare et moi», dans laquelle Anne-Élisabeth Bossé, Mathieu Quesnel et Roger La Rue se partageront la vedette, prendra l’affiche à compter du 4 juillet dans le cadre des célébrations de la métropole.

Plus de 450 personnalités du milieu des arts et des affaires ont pris part à l’événement, lundi, qui a permis d’amasser plus de 630 000 $ – la somme visée étant de 555 000 $ –, pour le premier théâtre francophone de Montréal, dont on soulignera en 2018 les 70 ans depuis sa fondation.