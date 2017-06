Des entrepreneurs lancent une première ferme d'élevage d'insectes

Des entrepreneurs audacieux ont lancé en 2015 la première ferme d'élevage de larves de ténébrions meuniers destinés à la consommation, à Frelighsburg, en Montérégie.

L'insecte est exploité pour ses multiples propriétés. En plus d'être riche en oméga-3, en oméga-6, en vitamine B12 et en fer, il contient deux fois plus de protéines que n'importe quelle viande.

«J'aime beaucoup cette idée, car les insectes sont écologiques et peu dispendieux à produire. J'ai à cœur la santé de notre planète, de nos arbres, et avec la production de ténébrions, il serait possible de diminuer notre empreinte écologique», a expliqué Bernard Alonso, le co-fondateur de la ferme.

Pour toutes ces raisons, il estime que l'avenir de l'alimentation repose sur les insectes. Déjà, 2 milliards d'êtres humains en consomment sur la planète, principalement dans les pays d'Asie.

L'objectif, pour ces entrepreneurs, est de générer de 60 à 80 kilogrammes de farine d’insectes par semaine et d'en faire la distribution. Ils souhaitent également produire des plats cuisinés, destinés aux consommateurs.

L'équipe de TVA Nouvelles s'est prêtée au jeu et a goûté aux insectes. Le goût du ténébrion meunier s’apparente à celui d'une noisette, alors que la texture ressemble à celle d'un spaghetti.