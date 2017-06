Enfin l'hémodynamie en Mauricie

Les gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont maintenant accès aux services d'hémodynamie à l'hôpital régional de Trois-Rivières.

L’investissement est de plus de 8 millions $.

Il n'est donc plus nécessaire d'aller à Montréal pour y subir, par exemple, un pontage.

«C'est un peu une course contre la montre, affirme le Dr Phillippe L.-L'Allier, chef du service de cardiologie interventionnel du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSS). Le temps normalement pour traiter une crise cardiaque est d'une heure et demie à compter du moment où les gens appellent l'ambulance. Donc le chronomètre commence très tôt.»

En trois mois, plus de 350 personnes sont déjà passées par le nouveau service d'hémodynamie. «C'est anxiogène, aller à l'extérieur, soutient Josée Bergeron, responsable de l'hémodynamie au Centre hospitalier affilié universitaire régional. Ils se rendent la veille, ont peur des tempêtes. Parfois la famille ne peut pas y aller.»

Désormais, tous les services que l'hôpital régional de Trois-Rivières voulait obtenir sont en fonction. Seulement avec l'hémodynamie, ce sont 1500 patients de la Mauricie et du Centre-du-Québec, par année, qui pourront être traités à Trois-Rivières plutôt qu’à Montréal.