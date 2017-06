Faute de chambres disponibles, le Grand Prix retarde un procès

Le procès d’un ex-militaire accusé du meurtre d’une maquilleuse de vedettes a entamé sa dernière ligne droite ce lundi, après avoir été retardé en raison du Grand Prix de F1.

«Il n’y avait plus de chambres disponibles» pour loger les jurés pendant les délibérations, a expliqué la juge Sophie Bourque ce lundi au palais de justice de Montréal.

Ainsi, si le procès de Jean-Philippe Tremblay avait continué, le jury aurait dû parcourir plusieurs heures d’autocar chaque jour, jusqu’à ce que leurs délibérations mènent à un verdict unanime.

Tremblay, 28 ans, est accusé du meurtre au premier degré de la maquilleuse Pina Rizzi, le 2 août 2009 à Montréal. Et pour la procureure de la Couronne MeCatherine Perreault, il ne fait aucun doute que l’accusé est coupable.

«Il s’agit d’un meurtre au premier degré, pas parce qu’il y a eu une planification, mais parce qu’il a été causé dans un contexte de séquestration et d’agression sexuelle», a-t-elle plaidé ce lundi.

Selon la preuve de la Couronne, Mme Rizzi était de retour à Montréal en 2009, après avoir vécu tant à Los Angeles que New York. Le soir du drame, elle était d’humeur à la fête, mais elle aurait alors croisé le chemin de Tremblay.

Frustration

Cette rencontre lui a été fatale puisque quelques heures plus tard, Tremblay la tuait dans un cabanon de l’est de l’île.

Tremblay avait été arrêté des années plus tard et après des heures d’interrogatoire, il avait finalement avoué que ce soir-là, il avait mal pris les critiques de la victime sur ses performances sexuelles.

«Elle était très frustrée que je ne puisse pas bander, [elle m’a dit] tu es comme tous les autres, un ostie de loser... Je lui ai asséné un coup, elle s’est effondrée», avait dit Tremblay à un enquêteur, en mars 2013.

Des caméras de surveillance montrent Tremblay et Mme Rizzi arriver dans le cabanon et ressortir peu après. À un moment, on voit Tremblay semblant traîner sa victime vers le cabanon.

«Peu importe pourquoi ils se sont rendus là, à un moment la situation change radicalement, même si elle lui aurait fait des avances, à un moment, elle veut partir et [Tremblay] se met devant elle», a plaidé Me Perreault.

La défense devait faire son plaidoyer en après-midi.

La juge Bourque a fait savoir aux jurés que les délibérations pourraient commencer dès ce mardi.