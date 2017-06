Garderies: le Canada gagne-t-il à s'inspirer du modèle québécois?

Le Canada risque de regretter longtemps sa décision de suivre l’exemple du Québec dans la gestion des services de garde.

C’est du moins la prévision que le chroniqueur politique Luc Lavoie avance à l’émission «La Joute», à LCN. Celui-ci juge que le gouvernement fédéral ferait mieux de regarder de plus près les coûts de ce programme chez nous.

«Ça coûte des milliards et c’est même pas universel. Donc, si j’ai des enfants, je ne sais même pas si j’ai une place en garderie. Pourtant, je paie mes taxes. Et (le fédéral) dit qu’il s’inspire de ça! Allo l’inspiration», tonne-t-il, en soulignant que les CPE sont des garderies. Des garderies dans un cadre éducatif, précise l'animateur Paul Larocque.

Le ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd’hui le transfert de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans à toutes les provinces et territoires, sauf le Québec, et ce, pour créer 40 000 places en garderies à faible coût.

En vertu de son droit de retrait, le Québec, qui a son propre régime de CPE, recevra plutôt 88 millions par année pendant trois ans. Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, assure que cette somme sera utilisée «dans le cadre des infrastructures sociales et de famille».

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, estime quant à lui que cet argent doit retourner aux parents et aux garderies. «On sait que (les libéraux du Québec) ont dégradé la qualité des soins pour la petite enfance et ils ont l’obligation de remettre une partie (ces 88 millions) des quelque 200 millions de dollars qu’ils ont coupés ces dernières années dans des soins essentiels à nos enfants.»

«Inspirer la nation canadienne»

Selon le chroniqueur politique de «La Joute» Bernard Drainville, son collègue Lavoie devrait se «réjouir, en tant que fier Canadien, qu’un modèle créé par le Parti québécois serve d’exemple au reste du Canada...et que la place du Québec est belle dans le Canada, la preuve, ajoute-t-il, c’est que quand le Québec crée quelque chose de beau, il sait inspirer la nation canadienne toute entière», pousse-t-il avec une pointe d’ironie.

L’ancien député péquiste admet que les frais de garderie ont subi une hausse importante depuis la création des CPE. Il croit que ce serait une bonne idée d’utiliser le montant du fédéral pour «rétablir des tarifs plus abordables», car certains parents «paient beaucoup d’argent».

Luc Lavoie revient à la charge contre le modèle de CPE tel que mis en place par le gouvernement péquiste, il y a 20 ans. «Je suis contre l’intervention de l’État dans tous les domaines d’activité de la vie. Ils pourraient nous laisser tranquilles et arranger ça avec la fiscalité. On va payer pour les garderies de nos enfants», lance-t-il.

«Je suis tanné des patentes à gosse. On part les garderies, ils se syndiquent, ils font la grève, ils font des déficits... et en plus, les parents n’y ont même pas accès», déplore le Jouteur Lavoie. Bravo, le modèle québécois! Je suis tellement flatté de découvrir que le Canada anglais se dit: "ils se sont mis dans la merde avec ça, on va faire la même chose".»

