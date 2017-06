Khloé Kardashian, bientôt maman?

Khloé Kardashian file le parfait amour avec Tristan Thompson, et leur histoire pourrait prendre un nouvel envol rapidement.

Dans le dernier épisode de L’Incroyable Famille Kardashian, diffusé ce dimanche, la star de 32 ans se rend avec sa sœur Kim chez un spécialiste pour savoir si elle pourrait être mère-porteuse pour elle, car la femme de Kanye West souhaite avoir un troisième enfant.

Durant leur visite, le médecin explique à Khloé qu’elle a moins de follicules qu’une femme de son âge devrait en avoir, et lui a recommandé de faire congeler ses ovules, afin qu’elle puisse être certaine d’avoir des enfants. Elle a donc arrêté la pilule, et est retournée chez le médecin, qui lui a indiqué que son utérus était normal.

«Je suis tellement soulagée de savoir que je peux tomber enceinte, explique-t-elle dans l’émission. Mais maintenant, j’ai plein d’autres choses auxquelles penser, par exemple savoir si je veux mon bébé maintenant, je ne sais pas. J’en suis à un tournant dans ma vie.»

Elle a ensuite expliqué à sa sœur Kim Kardashian qu’elle préférait construire sa propre famille plutôt qu’être sa mère porteuse.

«Il veut avoir des enfants maintenant, explique Khloé Kardashian, en évoquant son petit ami, le basketteur Tristan Thompson. Il me dit : ‘’Je veux avoir des enfants avec toi, et si tu tombes enceinte, tu pourras faire des lignes de jeans pour les femmes enceintes pour (sa ligne) Good American. Il est put*in de mignon, il me soutient et il est tellement gentil, je n’ai jamais... C’est une personne très, très gentille.»

Elle explique ensuite qu’elle songe sérieusement à fonder une famille. «Tristan et moi on parle sérieusement de fonder une famille. Il veut avoir cinq ou six enfants avec moi et c’est adorable – on pourrait commencer par un, et continuer après. Mais savoir que je ne prends plus la pilule, ça me fait vraiment flipper, c’est vraiment un grand pas.»

Khloé Kardashian est en couple avec le basketteur Tristan Thompson depuis l’an dernier et vit désormais dans l’Ohio, où son équipe, les Cleveland Cavaliers, joue. Elle a auparavant été mariée à Lamar Odom, et été en couple avec James Harden, deux autres basketteurs évoluant en NBA.