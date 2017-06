La SPCA enquête sur des cas de cruauté animale dans des poulaillers

Des images filmées par le groupe Mercy for Animals montrant des actes flagrants de cruauté animale ont entraîné le déclenchement d’une enquête criminelle contre des travailleurs de la Colombie-Britannique.

Sur les images captées par un militant de l’organisme international et diffusées par le réseau CTV lundi soir, il est possible d’apercevoir des employés de l’entreprise Elite Farm Services frapper violemment, démembrer vivants et même tuer des poulets.

Cette entreprise offre un service de ramassage de volaille dans les poulaillers, dans le but d’amener les poulets dans un abattoir de Port Coquitlam. Les actes ont été filmés dans différentes fermes entre le 10 mai et le 9 juin.

«Cette vidéo montre certains des actes de violence contre les animaux les plus sadiques et brutaux que j’aie jamais vus», s’est insurgé Marcie Moriaty, de la SPCA de la Colombie-Britannique.

L’organisme de défense des animaux a d’ailleurs ouvert une enquête sur ces actes de cruauté, tout comme l’Agence canadienne d’inspection des aliments. La Gendarmerie royale du Canada a aussi été mise au fait du dossier.

Les Producteurs de poulet du Canada (PPC) ont réagi en soirée à la diffusion de cette vidéo. «Il est important de préciser que ce type de cruauté envers les animaux n'est aucunement toléré, et qu'il ne le sera jamais. D'ailleurs, ces pratiques ne sont pas représentatives du travail de l'industrie dans son ensemble», a assuré le groupe représentant l’industrie du poulet.

Cette histoire n’est pas sans rappeler une précédente enquête de Mercy for Animals réalisée en Colombie-Britannique en 2014. Des employés de la laiterie Chilliwack Cattle Sales avaient été filmés en train de maltraiter des vaches laitières, notamment en les frappant à grands coups de cannes. Deux d’entre eux ont d’ailleurs été condamnés à 60 jours de prison en mai dernier, tandis qu’un troisième a écopé de sept jours de détention. Quatre autres employés devraient connaître leur sentence en juin.

Les personnes commettant des actes de cruauté contre les animaux s’exposent à une peine pouvant atteindre jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 $ d’amende.