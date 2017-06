L’avion de Jennifer Lawrence manque de s’écraser

Jennifer Lawrence a eu une grosse frayeur samedi, quand son avion privé a manqué de s’écraser près de Buffalo, dans l’État de New York.

L’actrice revenait d’une visite à sa famille, dans sa ville natale de Louisville dans le Kentucky, et se dirigeait vers New York, quand l’un des moteurs de son avion privé s’est arrêté à 9000 kilomètres d’altitude. Les pilotes ont entamé leur descente en vue d’un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Buffalo, quand le deuxième moteur s’est également éteint, quelques minutes plus tard.

Sans moteurs, les pilotes ont tout de même réussi à maîtriser l'engin et a atterrir sans dommages.

Les secours attendaient Jennifer Lawrence et l’équipage sur le tarmac, mais tout le monde est sorti indemne de ce vol effrayant. Contactés par divers médias, les représentants de l’actrice ont fait savoir qu’elle allait «bien».

Interrogé par le site ABC News, un expert en aviation a rappelé que les avions avaient deux moteurs au cas où l’un des deux s’arrêtait, mais qu’il est «extrêmement rare» que les deux moteurs subissent des dommages au même moment. On imagine que les prochains vols seront plus angoissants pour l'actrice des films «Hunger Games».