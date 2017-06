L'avocat d'une ado impliquée dans un pacte de suicide demande son acquittement

L’avocat d’une adolescente impliquée dans un pacte de suicide ayant causé la mort d’un homme dans une collision frontale demande son acquittement.

Le 8 octobre 2014, Brenda Pelletier-Bélanger, âgée de 18 ans et son amie, âgée de 17 ans, ont conclu un pacte de suicide. Dans les heures suivantes, leur véhicule a percuté de plein fouet une Hyundai Accent sur la route 158, à Mirabel. Son conducteur, Jacques Beauchemin, 50 ans, est mort sur le coup.

Déclarée coupable d'homicide involontaire il y a deux semaines, la conductrice Brenda Pelletier-Bélanger passera les quatre prochaines années en prison. Sa passagère, qu'on ne peut nommer puisqu’elle était mineure au moment du drame, fait face aux mêmes accusations et subit actuellement son procès au palais de justice de Saint-Jérôme.

Son avocat s'est adressé ce lundi au juge Pierre Hamel en lui demandant un acquittement pur et simple pour la jeune femme, maintenant âgée de 20 ans. Selon Me Richard Morin, les faits établis par l'enquête ne suffiraient pas à établir hors de tout doute que la collision était volontaire. Puisque Brenda Pelletier-Bélanger n'a pas témoigné au procès de sa passagère, et que celle-ci prétend qu'une amnésie l'empêche de se souvenir des secondes qui ont précédé le drame, Me Richard Morin pense qu'il manque des éléments importants pour établir les circonstances de l'accident, et le fait hors de tout doute qu'il ait été provoqué volontairement.

Selon lui, la passagère ne voulait pas causer d'accident, puisqu'elle «s'est sentie trahie par son amie» en se réveillant à l'hôpital. Elle ne voulait pas non plus vraiment mourir, même si elle avait conclu un pacte de suicide avec Brenda Pelletier-Bélanger dans les heures précédentes. Le fait que les deux jeunes femmes portaient leurs ceintures de sécurité au moment de l'impact le démontre, selon lui. «Elles voulaient prendre «le champ», mais avec leurs ceintures, il y avait peu de chances de conséquences mortelles.»

Son avocat avance que la passagère aurait démontré envers son amie, qui avait une personnalité dominante, une confiance allant jusqu'à l'aveuglement volontaire.

Me Alexis Bélanger pour la Couronne a également longuement décrit la relation intense et même excessive des deux amies, qui s'automutilaient ensemble. Selon lui, l'accusée «était subjuguée par Brenda Pelletier-Bélanger, et aurait tout fait pour elle.»

Me Bélanger ne croit pas à l'innocence de l'accusée et plaide que son discours a été modifié au fil du temps. «Le lendemain de l'accident, elle a affirmé: «Je veux que vous sachiez que Brenda ne m'a pas influencée. Je ne veux pas qu'elle soit dans la marde.»

«Pourtant, rendu au 19 mai, on dirait que ce n'est pas la même personne. Elle se déresponsabilise, tente de se dissocier de Brenda, est devenue la victime de son ancienne meilleure amie», a poursuivi l’avocat.