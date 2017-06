Le 6/49 célèbre 35 ans!

Depuis son premier tirage, il y a 35 ans jour pour jour, le Lotto 6/49 a remis 7,7 milliards de dollars aux Québécois. Ce sont 982 gros lots et 271 lots garantis qui ont été remportés dans la province. Un groupe de 12 personnes de la Montérégie peut se targuer d’avoir remporté le plus gros lot au Québec: une somme de 32,9 M$, en 2009. Le plus gros lot individuel a été remporté par un Montréalais, qui a empoché 32,9 M$ en novembre dernier.

Pendant 30 ans, Daniel Berthiaume et Monique Poliquin Berthiaume, un couple de retraités de l’Outaouais, ont utilisé la même combinaison en jouant au Lotto 6/49. Cette combinaison correspond aux «chiffres de leur vie», soit leurs anniversaires de naissance, ceux de leurs deux enfants et leur anniversaire de mariage. «On n’aurait jamais cru que ça nous rapporterait un jour», raconte Mme Berthiaume, alors qu’ils ont remporté 12,3 M$ le 16 décembre dernier. Depuis, ils en profitent au maximum, tout en restant eux-mêmes. «C’est important, pour nous, de rester les deux pieds sur terre. On veut en laisser à nos quatre petits-enfants», explique la dame qui avait pris sa retraite un jour avant d’apprendre qu’elle était millionnaire.

Guy Plusquellec et sa fille Isabelle, de la Gaspésie, ont remporté un gros lot de 5,8 M$ lors du tirage du 1er avril 2015... Ils ont vite réalisé que ce n’était pas un poisson d’avril. «Je ne réalisais pas, au début, mais quand j’ai compris que j’avais gagné, je suis resté calme, je ne sais pas pourquoi», raconte le Gaspésien de 60 ans. Pour sa fille, ce montant représente enfin la liberté financière. «Ça a changé ma vie, littéralement. Quand on a connu la misère, une chance comme celle-là, on la saisit tout de suite sans se poser de questions, raconte la mère de deux enfants. Ça m’a permis de mettre un vrai toit sur la tête de mes enfants, d’être là pour eux.»

La famille Lavigueur, les plus célèbres gagnants du Lotto 6/49, ont remporté un gros lot de 7 650 000 $ en 1986, à l’époque le plus important jamais attribué par Loto-Québec. L’histoire est rocambolesque. Un homme ayant trouvé le billet dans la rue a reçu, en marque de reconnaissance, le sixième du gain, alors que la fille du gagnant a poursuivi son père en justice parce qu’elle prétendait avoir été injustement exclue du groupe. Certains membres de la famille Lavigueur ont dilapidé toute leur fortune et ont connu leur lot de malheurs, en plus d’être la cible de railleries. L’un des enfants a publié en 2000 le livre Les Lavigueur: leur véritable histoire.

Les numéros sortis le plus souvent: 31-34-45

À ses débuts



• Lancement du produit le 12 juin 1982.

• Premiers résultats diffusés sur les ondes de Télé-Métropole (aujourd’hui TVA).

• Lors du lancement, les chances de gagner un lot étaient de 1 sur 53,7 (maintenant, elles sont de 1 sur 6,6).

• Prix à l’époque : 1 $.

• Gros lot minimal offert de 500 000 $ (maintenant il est de 5 000 000 $).

• Lotto 6/49 a ouvert la voie à plusieurs loteries (Powerball et Megabucks aux États-Unis, Super 7 au Canada. L’Angleterre et la France se sont aussi inspirés du Lotto 6/49).

1990

Le gros lot de 19 M$ est partagé en 18 lots grâce à 18 sélections gagnantes. C’est un record. Parmi les 18 gagnants, 3 étaient du Québec.

1995

Le gros lot atteint 24 M$. Les ventes sont de 22,3 M$ au Québec et de 81,6 M$ au Canada. Encore aujourd’hui, c’est un record en seulement trois jours, dit Loto-Québec.

2003

Un Saguenéen remporte le gros lot du 6/49 pour une deuxième fois, recevant 1 M$.

En 1983, il avait mis la main sur 747 348 $.

2005

La Tabagie Ti-Père de Louiseville vend un billet gagnant de 8,5 M$ à un groupe. Trois mois plus tard, le même détaillant vend encore un billet gagnant de 3,9 M$ à un autre groupe.