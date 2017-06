Le PQ accusé de manquer d’ouverture

Au lendemain du rejet d’une importante proposition de Paul St-Pierre-Plamondon, le Parti libéral (PLQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) accusent le Parti québécois (PQ) de manquer d’ouverture.

C’est que dimanche, lors d’un Conseil national extraordinaire, à Drummondville, les délégués péquistes ont rejeté la proposition de M. Plamondon, qui souhaitait établir un quota pour la représentation de candidats issus des communautés culturelles.

«On a au sein de nos instances des gens des communautés culturelles. On ne s’est pas posé la question que le PQ s’est posée. Pour nous, c’est naturel d’être dans cette inclusion et cette intégration-là et de travailler ensemble», a déclaré le ministre Sébastien Proulx, lundi.

«Je vais les laisser se dépêtrer avec tout ça, ils me semblent un peu mal pris ce matin à expliquer ce qui s’est passé cette fin de semaine», a ajouté le ministre de la Famille.

«Moi, ce que je sais, c’est qu’à la CAQ on n’a pas besoin de se redéfinir», a lancé d’entrée de jeu le député de la CAQ François Paradis.

«Ces notions-là font partie de notre vision et de notre réalité, et dans les faits, les gens issus de la diversité retrouvent chez nous un discours et des valeurs qu’ils épousent», a soutenu le député de Lévis, qui assure qu’il n’y a pas de quota dans son parti.

Le chef du Parti québécois n’a pas pris d’engagement formel dans ce dossier, indiquant seulement qu’il souhaite présenter une proportion de candidats représentative du poids des communautés culturelles au Québec, que Jean-François Lisée évalue à 16%.

Lors du Conseil national extraordinaire, les délégués péquistes ont toutefois voté en faveur d’une proposition qui établirait un quota pour les communautés culturelles pour les employés dans la fonction publique.