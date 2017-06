Les ingénieurs de l'État demandent l'arbitrage

Les ingénieurs de Québec ont rejeté la dernière offre du gouvernement, lundi, et réclament un arbitrage.

Vendredi dernier, le gouvernement a déposé une septième offre aux ingénieurs de l’État, qui sont en grève depuis près de trois semaines. Cette offre a toutefois été rejetée lundi. Les ingénieurs demandent maintenant l’intervention d’un arbitre neutre pour dénouer l’impasse.

Les négociations achoppent notamment sur la question salariale, les ingénieurs du public souhaitant obtenir des conditions plus près de celles offertes au privé.

«Si M. Couillard est sérieux et veut vraiment mettre derrière lui ce qui a été avancé à la commission Charbonneau, pourquoi ne veut-il pas investir dans l’expertise et ainsi tourner la page sur ce pan de l’histoire de la collusion et de la corruption», a affirmé le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Marc-André Martin, lors d’un point de presse lundi.

La session parlementaire se terminant vendredi à Québec, il est possible que le gouvernement décide de recourir d’ici la fin de la semaine à une loi spéciale pour forcer le retour au travail des ingénieurs.

Quelque 250 chantiers sont paralysés en raison de cette grève, ce qui représente des pertes financières d’environ 230 millions $.

En grève depuis le 24 mai dernier, les 1400 ingénieurs du gouvernement sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015.