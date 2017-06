Leur petit rang tranquille se transforme en autoroute

Un petit rang tranquille est devenu une véritable autoroute du jour au lendemain, au grand dam de ses résidents, qui se font réveiller dès 4 h 30 par des milliers de voitures.

«Un matin, je me suis réveillée et la rue devant chez moi était pleine de voitures, explique Claudette Duval, qui réside sur la route Saint-Philippe, à Saint-Roch-Ouest. Moi et mon mari, on a ouvert la télévision et c’est là qu’on a compris.»

L’autoroute 25 a dû être fermée à la circulation le 7 avril dernier lorsqu’un immense trou est apparu à la hauteur du village de Saint-Roch-Ouest en raison des pluies diluviennes du printemps. Le trafic est alors devenu infernal sur la route Saint-Philippe, qui longe l’important axe routier et que les automobilistes empruntent comme détour.

Toute la journée

«Dès que les policiers qui font la circulation partent, vers 8 h, ça bouchonne sur plusieurs centaines de mètres et c’est comme ça toute la journée», explique Mme Duval.

De fait, lors du passage du Journal un dimanche après-midi, les automobiles circulaient pare-chocs contre pare-chocs jusqu’à la sortie de l’autoroute 25, soit plusieurs centaines de mètres plus loin.

Près de 14 000 véhicules empruntaient auparavant l’autoroute 25 à cet endroit, et une bonne partie de ce trafic serait réorientée vers le petit rang, selon le maire de Saint-Roch-Ouest, Mario Racette.

«C’était très tranquille avant, alors c’est vraiment le passage d’un extrême à l’autre qui dérange», ajoute Claudette Duval.

Des maisons vibrent

Le bruit intense qui commence dès 4 h 30 et les nids-de-poule créés par le passage incessant des camions donnent des maux de tête aux résidents.

Les vibrations provoquées par les poids lourds qui empruntent le petit chemin de campagne inquiètent aussi de nombreux citoyens qui craignent pour les fondations de leur maison, raconte Mario Racette. «On n’est pas nécessairement fâchés contre le ministère, mais c’est très désagréable comme situation, dit-il. Un gros camion passe et ma maison vibre.»

«C’est la durée qui dérange. Si ça avait été 3 ou 4 jours, ça aurait été correct, mais là, plus de deux mois, c’est vraiment l’enfer», ajoute Mario Racette.

Trois mois

Le chantier a pris beaucoup de retard alors que la réouverture du tronçon était prévue pour la Saint-Jean-Baptiste.

Mais un porte-parole pour la région de Lanaudière a affirmé que la réouverture de l’autoroute 25 n’aurait lieu qu’à la fin du mois de juillet.

Le mauvais temps du printemps, ajouté à la grève des travailleurs de la construction et à une réévaluation du chantier, explique en partie les retards dans le chantier, a indiqué Transports Québec.