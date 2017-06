Nouveau plan directeur pour le futur du Vieux-Port

Un nouveau plan pour l'avenir du Vieux-Port prévoyant, notamment, plus d'espaces verts, la possibilité pour les Montréalais de se tremper les pieds dans l'eau et même un tout nouveau quartier à l'ouest de la Pointe-du-Moulin a été dévoilé lundi.

Le plan préliminaire présenté par la Société du Vieux-Port de Montréal compte aussi une proposition de transformation pour le quai de l'Horloge, trois nouveaux points d'observation et un parcours de six kilomètres se terminant au Silo 5.

Le projet résulte de consultations tenues auprès de plus de 30 organismes et de plus de 1700 personnes.