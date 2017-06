Nouvelle plainte contre Trump pour ses revenus provenant de l'étranger

Les procureurs du Maryland et de la capitale américaine Washington vont poursuivre le président Donald Trump pour avoir accepté des paiements de gouvernements étrangers via son empire immobilier, selon des médias américains.

La plainte qui doit être déposée lundi se fonde sur la «clause sur les émoluments», une disposition de la Constitution américaine interdisant à toute personne occupant une fonction publique d'«accepter cadeau, émoluments, fonction ou titre de quelque sorte que ce soit d'un roi, prince, ou d'un État étranger» sans accord du Congrès.

En janvier, l'ONG anti-corruption Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, appuyée par d'éminents juristes et spécialistes de droit constitutionnel, avait déposé une plainte similaire devant un tribunal fédéral de New York en s'appuyant également sur cette clause. Mais cette nouvelle plainte est la première présentée par des entités gouvernementales.

Cette annonce vient ajouter aux ennuis de M. Trump, déjà aux prises avec des enquêtes du Congrès, du FBI et la nomination d'un procureur spécial Robert Mueller sur une possible «coordination» de son équipe de campagne avec des responsables russes.

Après sa prise de fonction en janvier, M. Trump a confié à ses fils le contrôle au jour le jour de ses affaires mais a conservé toutes ses parts dans la Trump Organization.

La nouvelle plainte sera déposée lundi par les procureurs du Maryland et du District of Columbia, rapporte le Washington Post. Le quotidien cite le procureur du Maryland, Brian Frosh, expliquant qu'elle vise la non-séparation par M. Trump de ses intérêts personnels d'avec ses devoirs présidentiels.

La «clause sur les émoluments» stipule que «le président place le pays en premier et non pas ses intérêts personnels en premier», souligne M. Frosh au Post.

Parmi les éléments-clefs de l'affaire figure le Trump International Hotel ouvert l'an dernier par M. Trump près de la Maison Blanche. Outre la question des paiements étrangers, la nouvelle plainte souligne que cet hôtel pose un problème de concurrence pour les hôtels voisins.

Le Post cite plusieurs exemples de pays étrangers manifestant une préférence pour cet hôtel, comme le Koweit dont l'ambassade a transféré dans l'établissement un événement prévu au départ dans un Four Seasons. M. Trump est venu lui-même accueillir des invités dans l'hôtel depuis sa prise de fonction, selon le journal.