Obligés de payer l’air climatisé au CHSLD

Il n’est plus possible d’installer son climatiseur dans les CHSLD du nord de Montréal. Les bénéficiaires sont désormais forcés d’opter pour un appareil loué à forfait et celui-ci coûte quatre fois plus cher.

Alors qu’à Québec les bénéficiaires peuvent installer leur propre climatiseur sans frais, à Montréal, la situation est complètement différente.

Avoir son propre climatiseur ne sera plus possible au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Robert Tremblay est en colère, comme plusieurs autres de ses voisins et voisines du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Notre-Dame-De-La-Merci. «C’est encore une façon de venir chercher de l’argent dans nos poches», peste l’homme de 56 ans.

Les résidents comme M. Tremblay devront à l’avenir utiliser des climatiseurs installés par leurs deux fournisseurs sous contrat avec l’organisation. Ainsi, les résidents devront débourser 229$ par année, dès 2018, afin d’avoir un système dans leur chambre pour survivre aux périodes de canicule.

Selon M. Tremblay, le gouvernement s’en prend encore aux gens les plus vulnérables.

Avant cette nouvelle politique du CIUSSS, les résidents comme M. Tremblay pouvaient installer leur propre bloc d’air conditionné, ne payant que 62 $ pour les frais d’électricité et d’entreposage.

«Si j’étais millionnaire, je ne serais pas ici. Je serais chez moi», a affirmé, frustré, l’homme aux prises avec une grave paralysie.

Les résidents auront payé plus de 1100$ après 5 ans pour l’air conditionné dans leur chambre. «À ce prix, je pourrais en acheter plusieurs, des systèmes d’air conditionné», indique M. Tremblay, voulant se porter à la défense des gens encore plus vulnérables que lui.

Qualité de l’air

Le CIUSSS a décidé d’uniformiser sa politique pour ses 10 CHSLD en matière de climatiseurs. Selon la direction, le service de location permettra «de mieux contrôler la qualité de l’air» et une installation dite plus sécuritaire. «Les gens arrivaient avec leur climatiseur qui n’était peut-être pas nettoyé. On n’avait aucune évaluation de l’entretien», a mentionné Hugo Larouche, le porte-parole du CIUSSS.

Puis, le CIUSSS juge que les résidents sont heureux de ce changement, principalement ceux qui louaient déjà des systèmes d’air conditionné à gros prix (354 $ pour certains endroits). Cette année, le prix pour ces résidents sera réduit à 229 $. «Ça vient avec un service d’entretien, d’entreposage, d’électricité et d’installation aussi», a relaté M. Larouche.

Gratuit à Québec

Pourtant, dans les 30 CHSLD de Québec, tous les résidents peuvent installer dans leur chambre leur propre climatiseur, et ce, sans frais supplémentaires.

Aucune politique obligeant les résidents à se munir de climatiseurs appartenant au CIUSSS de la Capitale nationale n’est prévue.

Des personnes à risque...

L’institut de la Santé publique du Québec rappelle que les personnes âgées en perte d’autonomie sont les plus vulnérables lors des canicules et des vagues de chaleur.

«Ce sont les personnes les plus vulnérables. Plus on vieillit, et principalement, lorsqu’on a plusieurs maladies chroniques. C’est la conjonction des changements biologiques liés à l’âge qui nous rend plus sensibles à la chaleur et les maladies chroniques font la même chose», a expliqué le chercheur Pierre Gosselin, soulignant que les symptômes ressentis peuvent se décupler chez ces personnes. «Plus on a de problèmes chroniques, plus le risque de ressentir les symptômes physiques augmente rapidement».

Selon les études de l’INSPQ, il est conseillé d’avoir de l’air conditionné, mais pas obligé.

«Ça fait partie des solutions. Les autres solutions sont aussi importantes, comme de bien s’hydrater. Aller au frais quelques heures par jour peut être suffisant pour éliminer les risques majeurs sur la santé», explique l’expert.

Deux entreprises récolteront la manne

Sans divulgation publique, deux entreprises empocheront un pactole de dizaines de milliers de dollars pour climatiser les chambres des résidents.

Dans un avis envoyé aux résidents des CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, il est indiqué que «la compagnie désignée est Saint-Laurent Construction».

L’établissement public indique également aux bénéficiaires que toute demande de climatiseur doit être adressée au CIUSSS et que l’installation de Saint-Laurent Construction se fera seulement après leur autorisation. Puis, «les frais de location annuelle sont de 229$ et doivent être acquittés au CIUSSS».

Questionné, le porte-parole du CIUSSS, Hugo Larouche, a mentionné dans un premier temps qu’il s’agissait d’un vieux contrat, à terme, de 125 000$, qui avait été renégocié. Or, le renouvellement de ce contrat avec Saint-Laurent Construction n’a jamais été rendu public, même si la loi l’exige.

De son côté, le CIUSSS soutient qu’il n’avait pas à le faire, car le contrat a été négocié sous les 100 000$. Selon la direction, c’est un montant de 64 000$ qui a été accordé à Saint-Laurent Construction pour la saison estivale 2017. Il n’existe aucune trace de ce contrat.

La direction a également mentionné au Journal qu’une autre entreprise, Loue-Froid, avait l’exclusivité pour certaines résidences et que les résidents devaient régler la facture, à la pièce, directement avec elle. Encore une fois, il n’existe aucun contrat reflétant cette entente.

Limite

Pour le moment, 361 résidents du CIUSSS ont manifesté leur désir d’avoir un climatiseur.

Toutefois, le CIUSSS mentionne aux résidents que le «bâtiment a une capacité électrique limitée» et que si le nombre de demandes surpasse les capacités, une priorité sera accordée selon l’état de santé du résident». Le porte-parole du CIUSSS a dénoté «l’état vétuste» des CHSLD pour expliquer cette politique.

Après de nombreuses entrevues, le porte-parole du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal a assuré que la direction fera un appel d’offres l’an prochain «afin d’uniformiser» leur pratique.