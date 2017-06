Ottawa injecte 7,5 milliards dans les garderies

Ottawa va transférer 7,5 milliards $ sur 11 ans à toutes les provinces et territoires, sauf le Québec, qui a son propre régime de CPE, pour créer 40 000 places en garderies à faible coût en vertu d’une entente signée lundi.

Pour compenser, le gouvernement du Québec recevra 88 millions $ par année pendant trois ans.

«Par l’entremise de cet accord, nous offrons aux jeunes enfants canadiens le meilleur départ possible dans la vie et nous assurons un soutien aux familles qui en ont le plus besoin», a dit le ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, lors d’un point de presse à Ottawa.

Le Québec, qui bénéficie d’un réseau de garderies subventionnées depuis maintenant 20 ans, servira d’exemple pour d’autres provinces.

L’Ontario a d’ailleurs annoncé la semaine dernière un investissement de 1,6 milliard $ pour créer 45 000 places abordables d’ici 2022.

L’entente signée entre les provinces et Ottawa met en marche une initiative incluse dans le dernier budget fédéral.

En vertu de cet accord, les gouvernements provinciaux devront faire rapport annuellement à Ottawa pour s’assurer que l’argent est bien dépensé.

Le Québec a, de son côté, peu ou pas de compte à rendre. L’enveloppe que lui verse Ottawa devra toutefois être dépensée dans les «services aux familles».